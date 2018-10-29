Ali Koç teknik direktörlük için aradığını buldu mu? Zico ve Alex...

Fenerbahçe dün kendi evinde yaşadığı 3-1'lik Ankaragücü hezimetinin ardından teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmıştı. Şu an takımın başında kimse yok ancak Ali Koç arayışlarda. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

Ali Koç teknik direktörlük için aradığını buldu mu? Zico ve Alex...

Dün oynanan Ankaragücü maçının ardından Fenerbahçe yönetimi 48 yaşındaki teknik adam Phillip Cocu'nun görevine son vermişti. Artık sabrı kalmayan taraftarlar aldıkları 3-1'lik mağlubiyete üzülmeyi bırakıp, Cocu'nun gidişini kutladı. Peki Cocu'nun gidişinin ardından boşalan teknik direktör koltuğunun yeni sahibi kim olacak? İşte adaylar...

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Ali Koç teknik direktörlük için aradığını buldu mu? Zico ve Alex...

TAYFUN KORKUT
Hannover 96'da ilk teknik direktörlük görevine başlayan Tayfun Korkut, ardından sırasıyla Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen'de görev yaptı. Tayfun Korkut, Stuttgart'ın başında yakaladığı çıkışla büyük bir sükse yakalamıştı. sezon başında da Fenerbahçe ile anılan Korkut'un ilk isim olarak akıllara geleceği kulislerde konuşuluyor.

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Ali Koç teknik direktörlük için aradığını buldu mu? Zico ve Alex...

EROL BULUT
Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak antrenörlük hayatına giriş yapan Erol Bulut, ilk teknik adamlık deneyimini Yeni Malatyaspor'un başına geçerek yaşadı. Düşecek denilen takımı üst sıralara taşıyan Bulut başarısı ile beğenileri toplamıştı. Oynattığı futbolla dikkat çeken eski Fenerbahçeli Bulut, Ali Koç'un adaylarından birisi.

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Ali Koç teknik direktörlük için aradığını buldu mu? Zico ve Alex...

CHRİSTOPH DAUM
2003-2006 yılları arasında Sarı Lacivertli takımda görev alan Daum, çalıştırdığı takımla ilk dönemlerde büyük izler bırakmıştı. Fenerbahçe dönemlerinde oynattığı hücum futboluyla taraftarın sevgilisi olan Daum, derbi öncesi takımı kurtaracak ve zafer kazandıracak isimlerden birisi olarak düşünülüyor.

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