Ali Koç teknik direktörlük için aradığını buldu mu? Zico ve Alex...

TAYFUN KORKUT

Hannover 96'da ilk teknik direktörlük görevine başlayan Tayfun Korkut, ardından sırasıyla Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen'de görev yaptı. Tayfun Korkut, Stuttgart'ın başında yakaladığı çıkışla büyük bir sükse yakalamıştı. sezon başında da Fenerbahçe ile anılan Korkut'un ilk isim olarak akıllara geleceği kulislerde konuşuluyor.