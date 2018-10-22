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Ali Koç soyunma odasında patladı!

Ali Koç soyunma odasında patladı!

Sivas beraberliği sonrası soluğu soyunma odasında alan Ali Koç, “Koskoca Fenerbahçe 9 maçta 9 puan almış. Her şey şanssızlıkla açıklanamaz. Taraftara bunları yaşatma hakkınız yok. Ya bu gidişe son verirsiniz ya da yönetim olarak gerekeni yaparız” dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 08:59 - Güncelleme: 22-10-2018 08:59

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor beraberliği sonrasında soluğu soyunma odasında aldı. Yaklaşık 30 dakika içeride kalan Başkan, 2 puanlık kaybın faturasını kestiği teknik heyet ve futbolculara sert eleştirilerde bulundu.

''YAKIŞIYOR MU SİZE''
Koç, milli takım arasında aldıkları kararların ardından yenilerini almaktan çekinmeyeceğini belirterek gözdağı verdi. Ali Koç, futbolculara, "Böyle bir tablo size yakışıyor mu? Koskoca Fenerbahçe takımı 9 maçta 9 puan almış. Belki şanssızlıklar da var. Ama her şey şanssızlıkla açıklanamaz. Bu şansı kendimiz yaratmalıyız. Kazanmak için daha istekli olmalısınız. İlk 45 dakikada hiçbir şey yapmadık. Maça daha istekli başlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇI SON VİRAJ
Bundan böyle her maçı kazanmak zorunda olduklarını belirten Ali Koç, ikinci yarıda kaçan pozisyonlardan yakındı. Sahadaki oyunun herkesi fazlasıyla üzdüğünü belirten Koç, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarının son şanslar olduğunu vurguladı. Alınan kötü sonuçlara rağmen Başkan Koç, ligde ilk yarının sonuna kadar Phillip Cocu ile
devam etme ısrarını sürdürüyor. Ancak deplasmandaki Galatasaray maçı, Hollandalı hoca için kritik virajlardan biri olacak. Bu karşılaşmada olumsuz bir durum yaşanırsa, Koç’un devre arasından önce de harekete
geçebileceği ifade edildi

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