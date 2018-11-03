Ali Koç soyunma odasına indi!

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Güzel başlayan derbi maçın sonunda futbolcular arasında yaşanan olayların ardından kötü sona erdi.
Karşılaşmanın ardından ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımına destek vermek için sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitti.
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