Ali Koç onu istedi: 'Takımın başına geçsin'

Karşılaşmanın 78. dakikasında Ankaragücü'nün attığı 3. golün ardından Phillip Cocu'nun görevine son verdiğini Sportif Direktör Damien Comolli'ye bildiren Başkan Ali Koç'tan sıcağı sıcağına flaş hamle...
İHA'da yer alan habere göre; Ali Koç, maçın ardından kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin ardından teknik direktör adayları konusunda da fikir birliğine vardı.
Yönetimden bazı isimlerin yerli, bazı isimlerin de yabancı hocadan yana olmasının ardından ilk tercihini yerli bir isimden yana kullanmak isteyen Ali Koç, bu doğrultuda Sportif Direktör Damien Comolli ile de görüştü.
Koç, Tayfun Korkut'un takımın başına gelmesini istediğini belirtti.
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