Ali Koç müjdeyi vermişti! Fenerbahçe'den 3 bomba birden

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, camiaya sesleniş konuşmasında transferlerle alakalı müjde vermişti. Ali Koç'un bahsettiği transferlerle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Ali Koç müjdeyi vermişti! Fenerbahçe'den 3 bomba birden

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Devre arası transferi için stoper, sağ açık, santrfor, sol açık ve orta sahanın ortasını belirledik. Bu 5 bölgenin en az 3 ya da 4'ünün transferi için görüşmelerimiz devam ediyor." demişti. Ali Koç'un bahsettiği transferlerle ilgili detaylar netleşti.

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Ali Koç müjdeyi vermişti! Fenerbahçe'den 3 bomba birden

SERDAR'LA ANLAŞILDI: Galatasaray'da Fatih Terim'in 'çalışma prensiplerimize' uymuyor dediği Serdar Aziz ile her konuda anlaştı. Milli futbolcu, Galatasaray'da kazandığı paranın aynısını Fenerbahçe'den alacak. Yalnız tek sorun Serdar Aziz'in bonservis sorununu nasıl çözeceği. Serdar Aziz'in geleceği transferin son günü netlik kazanacak gibi.

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Ali Koç müjdeyi vermişti! Fenerbahçe'den 3 bomba birden

MUTLU SON YAKIN: Fenerbahçe, kanat transferi için Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'da mutlu sona yakın. Sarı- lacivertli takımın, 27 yaşındaki sağ açık için yaptığı kiralama teklifini güncellediği ve olumlu yanıt gelmesi halinde transferi hafta sonuna kadar bitirmeyi hedeflediği ifade edildi. Anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer alacağı bildirildi. Belçika U18 Milli Takımı'nda 3 kez yer alan Ndongala, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını de 1 kez giydi. 27 yaşındaki oyuncu, sol kanatta da oynayabiliyor.

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Ali Koç müjdeyi vermişti! Fenerbahçe'den 3 bomba birden

MOSES BİLGİ ALIYOR: Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı futbolcu Victor Moses'i kiralamak için Chelsea'ye teklif yaptı. Bu sezon Chelsea formasıyla Premier Lig'de 28 dakika süre bulan oyuncu için anlaşma tamam. Chelsea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Moses'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro. Nijeryalı futbolcu sağ kanat ve forvette oynayabiliyor. Moses, daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Nijeryalı oyuncularla bilgi almış.

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