Ali Koç 'Gitmiyor, sinirleniyorum' demişti! Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de Kulüp Başkanı Ali Koç, dün akşam canlı yayında camiaya sesleniş konuşmasında "Biz anlaştık ancak gitmiyor, sinirleniyorum" dedi; Aatıf, Çaykur Rizespor'a "evet" dedi.

Çaykur Rizespor Kulübü yaptığı açıklamada ''Faslı oyuncu Aatif ile yıl sonuna kadar anlaşma sağlandı'' ifadelerini kullandı.

ERSUN HOCA GELİNCE AFFEDİLMİŞTİ

Volka Demirel, Dirar ve Aatıf, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Çaykur Rizespor maçından sonra kadro dışı kalmıştı. Faslı oyuncu Ersun Yanal'ın göreve gelmesinden sonra affedilmişti.