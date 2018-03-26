Ali Kırca sundu efsane isim böyle anıldı

"33 YILLIK HAYAT ARKADAŞIYDIK": Anma gecesine rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Gürses'in eşi Muhterem Nur ile bir telefon bağlantısı gerçekleştirildi. Nur konuşmasında, "Son derece ikimiz birbirimize çok yakındık, arkadaş, sevgili her türlü yakındık. Birbirimize bir can gibiydik, bağlılığımız ve sadakatimiz vardı. Dürüstlüğümüzü 33 sene beraber yaşadık" dedi. Ali Kırca’nın Müslüm Gürses’i herkesin severek dinlediğini ama rahmetli sanatçının kimi severek dinlediğini sorması üzerine, Muhterem Nur, ünlü sanatçının Sibel Can’ı severek dinlediğini ifade etti.

ARABESK MÜZİĞE "MUTLU OL YETER" ŞARKISIYLA BAŞLADI: Müslüm Gürses’in prodüktörü Muhteşem Candan konuşmasında, "Toplumda birleştirici bir tarafı da var. Müslüm Gürses müzik hayatına türküler ile başlamış. Arabesk ile buluşması ilk olarak Burhan Bayer’le oldu. Onun şarkılarını seslendirdi. ‘ Mutlu Ol Yeter’ ile başlayan bir arabesk hayatı var. Unkapanı’nda çok büyük satışlar yaptı" diye konuştu.

"SEYİRCİNİN KARŞISINDA OLMAYI TERCİH EDERDİ": Unkapanı müzik sektörünü anlatan ve Gürses'le "Firuze" filminin çekimlerinde yolları kesişen Ezel Akay, "Gürses'in kliplerden çok hoşlandığını düşünmüyorum. Şarkı söyleyemeyi ve seyircinin karşısında olmayı, belki müzisyenlerle birlikte çalıp söylemeyi daha çok seviyordu" dedi. Ahmet Selçuk İlkan ise gece Gürses ile beraber katıldığı yurt dışı konserlerini anlattı. İlkan, "Gurbet Konserleri ismini verdiğimiz konserlere ülkemizin ayakta alkışlanan 10 sanatçısıyla giderdik. Müslüm Gürses’in eğer hayatını anlatmak istersek, iki devrede anlatırız. Muhteşem’den önce ve sonra. Ben öncesini de biliyorum. Aynı şehrin insanlarıydık. O ilk yaptığı şarkılarda ilk şarkıları ben vermiştim ona" dedi. Gecede, Elif Kaya "Bir Bilebilsen" şarkısını seslendirirken, gazeteci Nurettin Soydan medya penceresinden Gürses'İ değerlendirdi. Son olarak ise İstanbul Arabesque Project Gürses'in şarkılarıyla törene noktayı koydu.