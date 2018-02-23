Ali Kırca sonunda ortaya çıktı son haline bakın

Ali Kırca son olarak Silivri'de Can Dündar ve Erdem Gül için başlatılan nöbette görülmüştü. Ali Kırca'nın nerede olduğu merak konusuydu. Bir dönemin anchorman'i olan ve Show TV'den olaylı ayrılan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. İşte Kırca'nın son hali.

Ali Kırca sonunda ortaya çıktı son haline bakın

Bir dönemin en dikkat çeken ekran yüzlerinden biri olan Ali Kırca uzun zamandır görünmüyordu. Ana haber sunuculuğu görevinden ayrıldıktan sonra bir daha ekranlarda rastlamadımız Ali Kırca son zamanlarda kendisini yazdığı kitaplarına adamıştı. Kırca, 40 yıllık birikimini de yeni nesillere üniversite ortamları veya paneller gibi ortamlada aktarmaya devam ediyor. 90'lı yıllarda Türkiye'nin ilk anchorman'i olarak anılan, sunuculuğunu yaptığı yine o döneme damgasına vuran Siyaset Meydanı adlı açık oturum programıyla da adından söz ettiren bir ismin artık ekranlardan bu kadar uzakta olması ise merak konusuydu. Kırca uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

16
Ali Kırca sonunda ortaya çıktı son haline bakın

Ali Kırca bundan 3 yıl önce Zorlu Center AVM'de görüntülenmişti. 2014 Kasım ayında yemek yemeye gittiği AVM'de tek başınaydı. Gazetelere görüntüsü, 'yalnız anchorman' başlığı ile yansıdı. Sonrasında Ali Kırca'nın bir daha medya gündemine gelişi 2015 senesini buldu. Son yazdığı kitabı 'Öteki Bahçe'nin tanıtımında medyanın önüne çıkmıştı. Son olarak 2016 yılı ocak ayında bu görüntü ile haber olan Ali Kırca, Can Dündar ve Erdem Gül için Silivri Cezaevi'nde başlatılan nöbete katılmıştı. Sonrasında ise Ali Kırca, yeniden gözlerden uzakta yaşamaya devam etti.

26
Ali Kırca sonunda ortaya çıktı son haline bakın

Ali Kırca en son ise dün Bahçeşehir Üniversitesi'nde görüldü. Üniversitenin İletişim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerle bilgi, tecrübe ve 40 yıllık deneyimlerini paylaşan Ali Kırca aradan geçen yıllara rağmen görüntüsünden bir şey kaybetmemiş.

36
Ali Kırca sonunda ortaya çıktı son haline bakın

Fakültenin Twitter adresinden paylaşılan fotoğraflarda Ali Kırca'nın bir grup öğrenciyle söyleşi halinde olduğu gözleniyor. Bu fotoğraflar ise şu sözlerle paylaşıldı: Ali Kırca ile #tarkovsky , öğrenme ve günümüzde haberciliğin toplumda bıraktığı izleri masaya yatırdık. İnsanlık tarihi hatalarından nasıl ders çıkarır, edindiği bilgilerle nasıl ilerlemeyi sürdürür sorularına yanıtlarımız var. #internationalnewsacademy de dersler tüm hızıyla sürüyor. Bugün duayen haberci Ali Kırca ile beraberiz ve mesleğin ilk tüyosunu hemen alıyoruz: “Merak et ve farklı ol

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro