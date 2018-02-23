Ali Kırca sonunda ortaya çıktı son haline bakın

Ali Kırca son olarak Silivri'de Can Dündar ve Erdem Gül için başlatılan nöbette görülmüştü. Ali Kırca'nın nerede olduğu merak konusuydu. Bir dönemin anchorman'i olan ve Show TV'den olaylı ayrılan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. İşte Kırca'nın son hali.

Bir dönemin en dikkat çeken ekran yüzlerinden biri olan Ali Kırca uzun zamandır görünmüyordu. Ana haber sunuculuğu görevinden ayrıldıktan sonra bir daha ekranlarda rastlamadımız Ali Kırca son zamanlarda kendisini yazdığı kitaplarına adamıştı. Kırca, 40 yıllık birikimini de yeni nesillere üniversite ortamları veya paneller gibi ortamlada aktarmaya devam ediyor. 90'lı yıllarda Türkiye'nin ilk anchorman'i olarak anılan, sunuculuğunu yaptığı yine o döneme damgasına vuran Siyaset Meydanı adlı açık oturum programıyla da adından söz ettiren bir ismin artık ekranlardan bu kadar uzakta olması ise merak konusuydu. Kırca uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Twitter

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Ali Kırca bundan 3 yıl önce Zorlu Center AVM'de görüntülenmişti. 2014 Kasım ayında yemek yemeye gittiği AVM'de tek başınaydı. Gazetelere görüntüsü, 'yalnız anchorman' başlığı ile yansıdı. Sonrasında Ali Kırca'nın bir daha medya gündemine gelişi 2015 senesini buldu. Son yazdığı kitabı 'Öteki Bahçe'nin tanıtımında medyanın önüne çıkmıştı. Son olarak 2016 yılı ocak ayında bu görüntü ile haber olan Ali Kırca, Can Dündar ve Erdem Gül için Silivri Cezaevi'nde başlatılan nöbete katılmıştı. Sonrasında ise Ali Kırca, yeniden gözlerden uzakta yaşamaya devam etti. Twitter

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Ali Kırca en son ise dün Bahçeşehir Üniversitesi'nde görüldü. Üniversitenin İletişim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerle bilgi, tecrübe ve 40 yıllık deneyimlerini paylaşan Ali Kırca aradan geçen yıllara rağmen görüntüsünden bir şey kaybetmemiş. Twitter

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