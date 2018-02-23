Ali Kırca sonunda ortaya çıktı: İşte son hali!

Bir dönemin en dikkat çeken ekran yüzlerinden biri olan Ali Kırca uzun zamandır görünmüyordu. Ana haber sunuculuğu görevinden ayrıldıktan sonra bir daha ekranlarda görülmeyen Ali Kırca son zamanlarda kendisini yazdığı kitaplarına adamıştı.

Kırca, 40 yıllık birikimini de yeni nesillere üniversite ortamları veya paneller gibi ortamlada aktarmaya devam ediyor. 90'lı yıllarda Türkiye'nin ilk anchorman'i olarak anılan, sunuculuğunu yaptığı yine o döneme damgasına vuran Siyaset Meydanı adlı açık oturum programıyla da adından söz ettiren bir ismin artık ekranlardan bu kadar uzakta olması ise merak konusuydu. Kırca uzun bir aradan sonra ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi'nde görüntülendi.