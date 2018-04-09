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Ali Haydar Öner kimdir, aslen nereli karısı ve çocukları kim

Ali Haydar Öner kimdir, aslen nereli karısı ve çocukları kim

Ali Haydar Öner kimdir, aslen nereli ve Ali Haydar Öner'in ölüm sebebi ne soruları vefatının ardından merak konusu oldu. CHP eski Milletvekili Ali Haydar Öner, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Yaşam koçu Saadet Şen ile evli olan Ali Haydar Öner Kırklareli, Giresun ve Isparta'da valilik yapmıştı. İşte Ali Haydar Öner'in hayatı çocukları ve eşi...

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 09:06 - Güncelleme: 09-04-2018 09:06

Ali Haydar Öner kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Ali Haydar Öner'in ölüm sebebi neydi soruları vefatının ardından merak konusu oldu. CHP eski milletvekili olan Ali Haydar Öner, Kırklareli, Isparta ve Giresun'da valilik yaptı. Bir süredir Ankara'da tedavi gören siyasetçi 70 yaşında hayatını kaybetti. Yaşam koçu Saadet Şen ile evli olan Öner, ilk eşinden Aslınaz ve Aysu adlarında iki çocuğu ve Nazlıgül ile Çınar isminde iki torunu vardı.

CHP'den 24. Dönem Isparta Milletvekili olan Ali Haydar Öner, 70 yaşında hayatını kaybetti. Öner'in cenazesi, yarın TBMM'de yapıler kak tören ve Kocatepe Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

EĞİTİM HAYATI: Memur bir ailenin çocuğu olarak Ali Haydar Öner, 1948 yılında Kayseri-Sarız’da doğdu. İlköğrenimini Kayseri’nin Tomarza, Yahyalı ve Felâhiye ilçelerinde, orta öğrenimini parasız yatılı olarak Kayseri Lisesi’nde tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasetve İdare Bilimleri Bölümünden 1971–72 öğretim yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası Maiyet Memurluğu’na kadar burs karşılığı olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü Kadro Şubesi ile Genel Kurmay Hava Savunma Harekât Merkezi (ADOC- Air Defence Organizasion Center)’nde çalıştı.

GÖREVLERİ: Ali Haydar Öner, Maiyet Memurluğu’nu Giresun’da yaptı. Askerlik dönemini de kapsayan bu görev sonucunda katıldığı 57.Dönem Kaymakamlık Kursu’nu “Üstün Derecede Başarı” notu ile bitirdi. Tomarza, Orhaneli, Gercüş, Karasu, Germencik, Erbaa, Tirebolu ve Bor Kaymakamlıklarında bulundu. Gercüş Kaymakamlığı sırasında Gercüş ve Hasankeyf Belediye Başkanlıklarını, Karasu Kaymakamlığı sırasında da Karasu Belediye Başkanlığı görevlerini üstlendi.

EVLİLİĞİ: 1993–2000 yılları arasında Bayburt Valisi olarak görev yapmıştı. Giresun Valiliği ardından 17 Haziran 2004 tarihinde Çankırı Valiliği yaptı. Isparta Valiliği görevinden, 16 Aralık 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kırklareli Valiliği görevine atanan Vali Öner, 07 Ocak 2011 tarihinde görevine başlamıştı. Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yaşam Koçu Saadet Şen’le evli olan Vali Öner’in ilk eşinden Aslınaz ve Aysu adlarında iki çocuğu ve Nazlıgül ile Çınar isminde iki torunu vardı.

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