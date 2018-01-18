Ali dede kedilerine kavuşmak için gün sayıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evindeki sobayı benzinle tutuşturmak istenen yaşlı adam, yangından itfaiye tarafından kurtarılan kedisiyle evinin yanışını izledi. AA'nın haberine göre ilçeye bağlı Ordular köyünde yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe, tek katlı ahşap evinde bulunan sobayı benzin dökerek tutuşturmak istedi. Bu sırada alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangını gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Meşe ile eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale gelirken, Meşe, yangından kedisinin kurtulmasıyla teselli oldu.

Yangın esnasında evde bulunan ve ekipler tarafından kurtarılan kedisini gören Ali Meşe, söndürme çalışmalarını kucağına aldığı kedisine sarılarak izledi. Sobayı yakmak için benzin kullandığı esnada yangının çıktığını anlatan Meşe, yaptığı açıklamada, "Sobaya benzin dökmüştüm ve sobanın parlamasıyla dışarı kaçtım. Dumanlar içinden eşim ve iki oğlum da evden çıktı. Evin bodrumunda bulunan 14 tavuktan 13'ü öldü." dedi.

BOLU’nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında Ali Meşe'ye (83) ait ev kullanılmaz hale geldi. Meşe'nin oğlu Mustafa Meşe, "Kedilerimiz de evsiz kaldı" diyerek gözyaşı döktü. Ali Meşe'nin köyde oturan oğlu Mustafa Meşe, babasının yangında elinin kısmen yandığını ifade etti. Mustafa Meşe, ailecek kedilere çok düşkün olduklarını ifade ederek, "Babam sobaya benzin dökmüş. Bu nedenle yangın çıktı. Babamın da eli yandı. Kedilerimiz vardı. Kedilerimiz de evsiz kaldı. Onlar da dışarıda kaldı. Babam buradaki bütün kedilere bakardı. Şu anda biz evin yan tarafından başka bir ev var, orada kalıyoruz. Babam da ağabeyimin Bolu'daki evine gitti" dedi. Ali Meşe kucağına aldığı kediye sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Bolu Valiliği tarafından Meşe ailesine yardım edileceği öğrenildi. Vali Aydın Baruş, Mudurnu Kaymakamlığı tarafından yangın bölgesinde incelemeler yapıldığını ifade ederek, "Mağduriyetinin giderilmesi için başından beri çalışmaları yapıyoruz. Önceden Kaymakamlığımız tarafından durumu bilindiği için Sosyal Yardımlaşma Vakfı imkanları ile kendisine ayrı bir ev inşa edilmiş. Ancak kendisi o eve taşınmamış. Mevcut evi yandığı için daha önce inşa edilen eve kendisini taşıyacağız. Kaymakamlığımız gerekli tespitleri yaptı. Evin donanımı için gerekli eşyayı ve diğer donanımları temin ediyoruz" dedi.