Ali Dede hastaneye kaldırıldı

Ali Dede hastaneye kaldırıldı

Bolu'da, çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen ve kucağındaki kedisiyle gündeme gelen Ali Meşe, hastaneye kaldırıldı. Bolu'da, evini kaybettiği yangından kurtarılan kedisiyle kucağında verdiği görüntüyle Türkiye ve dünyada gündeme gelen 83 yaşındaki Ali Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikayetleri üzerine tedavi altına alındı.

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Ali Dede hastaneye kaldırıldı

Bir süredir kent merkezindeki oğlu Ahmet Meşe'nin yanında kalan Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikayetleri üzerine Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kontrollerin ardından Göğüs Hastalıkları Servisi'ne alınan Meşe'nin tedavisi sürüyor. Babasını soğuk algınlığı ve öksürük şikayeti üzerine hastaneye getirdiklerini ifade eden Ahmet Meşe, "Babamda öksürük vardı ve göğsü dolmuş durumdaydı. Hastaneye getirmeden önce tansiyonu yüksekti. Yapılan muayenenin ardından tansiyonu normale döndü ve sağlığı iyiye doğru gidiyor. Sadece öksürüğü kaldı." diye konuştu.

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Ali Dede hastaneye kaldırıldı

Ahmet Meşe, babasının hastanedeki tedavisinin birkaç gün süreceğini, babasının sağlığına kavuştuktan sonra hastaneden çıkartılacağını ifade etti. Ali Meşe de iyi olduğunu, öksürüğün geçmediğini, iyileşene kadar hastanede kalacağını söyledi.Mudurnu ilçesinde 17 Ocak'ta çıkan yangında evini kaybeden 83 yaşındaki Ali Meşe'nin, yanan evinin önünde alevlerin arasından kurtarılan kedisini kucağına alarak sevmesi fotoğraflara yansımıştı. Yerel ve ulusla çapta yardım kampanyaları başlatılan Meşe'nin yaşadığı süreç Türkiye ve dünya basınında da yer bulmuştu.

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Ali Dede hastaneye kaldırıldı

Bolu'da, çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen ve kucağındaki kedisiyle gündeme gelen Ali Meşe, hastaneye kaldırıldı. Bolu'da, evini kaybettiği yangından kurtarılan kedisiyle kucağında verdiği görüntüyle Türkiye ve dünyada gündeme gelen 83 yaşındaki Ali Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikayetleri üzerine tedavi altına alındı.

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