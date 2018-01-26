Ali Dede hastaneye kaldırıldı

Bir süredir kent merkezindeki oğlu Ahmet Meşe'nin yanında kalan Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikayetleri üzerine Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kontrollerin ardından Göğüs Hastalıkları Servisi'ne alınan Meşe'nin tedavisi sürüyor. Babasını soğuk algınlığı ve öksürük şikayeti üzerine hastaneye getirdiklerini ifade eden Ahmet Meşe, "Babamda öksürük vardı ve göğsü dolmuş durumdaydı. Hastaneye getirmeden önce tansiyonu yüksekti. Yapılan muayenenin ardından tansiyonu normale döndü ve sağlığı iyiye doğru gidiyor. Sadece öksürüğü kaldı." diye konuştu.