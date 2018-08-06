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Ali Bulaç 2 kez Adnan Oktar ile görüşmüş! İkincisinde bakın kimler varmış

Ali Bulaç 2 kez Adnan Oktar ile görüşmüş! İkincisinde bakın kimler varmış

FETÖ'den 22 ay hapis yatan Ali Bulaç, Adnan Oktar ile olan görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Adnan Oktar ile 2 kez görüştüğünü açıklayan Ali Bulaç, detayları da verdi. İkinci görüşmede Türkiye'nin tanınmış profesörleri de varmış.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 13:50 - Güncelleme: 06-08-2018 14:19

FETÖ davasında 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Zaman gazetesinin eski yazarı Ali Bulaç, Adnan Oktar ile görüşmesinin detaylarını ilk kez anlattı. 2 kez yüzyüze Adnan Oktar ile evinde biraraya gelen Ali Bulaç, Türkiye'nin tanıdığı ünlü profesörlerin de o görüşmede olduğunu iddia etti.

Görüşmede Adnan Oktar, Ali Bulaç'a Mehdilik mevzusunu açıp 'Soranlara İsa olmadığımı söylüyorum, bu sefer Mehdi'sin diyorlar, şimdi onlara değilim desem bu sefer büsbütün moralleri bozulacak, mehdi değilim ama böyle bir durum da var' demiş.

İşte Ali Bulaç'ın Adnan Oktar ile yaptığı görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamadaki çarpıcı detaylar:

'-Adnan Oktar'ı bir kere görmüşlüğüm, iki kere görüşmüşlüğüm var. 1983 yılında Diyanet'in Kitap Fuarında birkaç arkadaşıyla fuara gelmişti. Bir arkadaşım 'Bak, Adnan Hoca da fuarı ziyaret ediyor' deyince uzaktan baktım, ilk defa orada gördüm. Ama tanışmadık.

Adnan Oktar mensupları ziyaret etmiş...
- Hafızam beni yanıltmıyorsa 1990'ların ortalarında Kanal 6 Adnan Oktar ve ekibiyle ilgili karalayıcı bir program yapıyordu. Benden de görüş almak istediler, ben kabul etmedim. Oktarcılar bunu öğrenince beni arayıp teşekkür ettiler. Sonradan öğrendiğime göre benim hazırladığım "Kur'an-ı Kerim Meali"mi esas almaya başlamışlar. Ara sıra bu gruba mensup kimi gençler beni ziyaret edip meal hakkında sorular soruyor, hatta bazı fiilleri değiştirmeyi öneriyorlardı. Mesela "geliverdi" gibi olanları "geldi" yapmak gibi.

Adnan Oktar ile ilk görüşme...
-Bu gençler, aylar sonra da Adnan Oktar'ın benimle tanışmak istediğini söyleyip beni Çengelköy'deki köşke davet ettiler. Oktar'la bu görüşmede Nüzul-u İsa ve Mehdi'nin zuhuru konularını konuştuk. Bu konuda görüşlerimi sordu, ben de görüşlerimi aktardım; kendisine bu konulardan uzak durmasını söyledim.

İkinci görüşmede ünlü profesörler vardı
-İkinci görüşme zannedersem bir sene sonra yine aynı yerde oldu, benden başka 7-8 davetli daha vardı, içlerinde Türkiye'nin tanınmış profesörleri de bulunuyordu.

-Oktar, bize Türk-İslam Birliği hakkında ne düşündüğümüzü sordu. Herkes görüşünü anlattı, ben de "Türk-İslam Birliği" yerine "İttihad-ı Anasır-ı İslam" fikri ve idealinin daha doğru olduğunu, çünkü "Türk-İslam Birliği" başlığı "Arap-İslam Birliği" seçeneğini gönderme getireceğini anlatmaya çalıştım. Davetlilerin tamamı ve Adnan Oktar bu görüşümü paylaşmadılar.

Adnan Oktar'ın benimle görüşme sebebi...
-Her iki görüşme de 2000'li yıllardan önce idi. Bu görüşmelerde ne Fethullah Gülen ismi geçti ne cemaatle şu veya bu düzeyde bir bağlantı. Yanılmıyorsam Adnan Oktar'ın benimle görüşmek istemesinin sebebi o sırada hatırlanacağı üzere benim 12 Eylül 1980'de Kartal-Maltepe Cezaevi'nde beraber yattığım hapishane arkadaşım Edip Yüksel ile süren sıkı tartışmaları, aylarca, yıllarca süren polemikleriydi. Sanıyorum kendi tezleri lehinde benden destek bekliyordu.

Adnan Oktar ile Mehdilik konuşması
-İlk görüşmede kendisi "Ben İsa değilim, çünkü İsa kendi suretinde inecek, bunu biliyorum" dedi. "Ben de aman Hoca bu işten uzak dur" deyince şöyle bir argüman öne sürdü:
-"Soranlara İsa olmadığımı söylüyorum, bu sefer Mehdi'sin diyorlar, şimdi onlara değilim desem bu sefer büsbütün moralleri bozulacak, mehdi değilim ama böyle bir durum da var" Ben yine mehdilik iddiasından da uzak durmasını, tam bu sırada Türkiye'de beş mehdinin zuhur ettiğini söyledim.

Kediciklerle olan televizyon programı
-2000'lerde televizyon kanalları oldu, beni birkaç kez programa davet ettiler, katılmadım. Televizyon ekranında o gencecik kızların bedenlerinin bu şekilde teşhir edilmesi safiyane İslami hassasiyeti olan herkeste olduğu gibi bende de büyük bir infiale yol açıyordu.

Her sene iftara davet etmişler
-Hemen her sene Çırağan Sarayı'ndaki iftara davet ederlerdi, ikisine katıldım. Ancak her ikisinde de Adnan Oktar yoktu. Benim Adnan Oktar ve yakın çevresiyle tanışmam, görüşmem bundan ibarettir. Ne eksik ne fazla.

Ali Bulaç Mayıs 2018'de 22 ay FETÖ'den hapis yattığı Silivri Cezaevinden çıkmıştı. Fethullah Gülen örgütünün amiral gemisi olan Zaman Gazetesi'nde uzun yıllar yazarlık yapan Ali Bulaç, tahliyesi sonrasında '22 ay yattık. Mahkeme bizim masumiyetimize inandı. Kimseden şikayetim yok. İnşallah bir kere daha tekerrür etmez' demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • usmak 06 Ağustos 2018 14:12 fetöyle görüşenler bitti şimdi Adnan la görüşenlere geldi sıra.

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KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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