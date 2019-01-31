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Ali Atay kaç yaşında aslen nereli Hazal Kaya'nın eşi kimdir?

Ali Atay kaç yaşında aslen nereli Hazal Kaya'nın eşi kimdir?

Sevilen güzel oyuncu Hazal Kaya 6 Şubat'ta oyuncu, yönetmen Ali Atay ile dünya evine girecek. Geçtiğimiz akşam yakın arkadaşları ile kına gecesi yapan Hazal Kaya'nın eşi olacak Ali Atay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ali Atay'ın ikinci evliliği olacak. Ali Atay ilk olarak 2008 yılında Ebru Cansız ile evlendi.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 10:18 - Güncelleme: 31-01-2019 10:18

Hazal Kaya 6 Şubat'ta oyuncu ve yönetmen olan Ali Atay ile evleniyor. Dostları ile geçtiğimiz gece kına gecesi yapan Hazal Kaya'nın ilk evliliği olacak. Ali Atay ise daha önce 2008 yılında Simger Tertemiz ile bir evlilik yapmış bu evlilk kısa sürmüştü. Peki kimdir Ali Atay, Hazal Kaya ile arasında kaç yaş fark var?

Birçok dizi ve sinema filminde oynayan aynı zamanda yönetmenlik yapan Ali Atay, 42 yaşında. Hazal Kaya ise 28 yaşında. 

ALİ ATAY İLK EVLİLİĞİ: Ebru Cansız, 2008 yılında Ali Atay ile hayatını birleştirmiş ve 2013 senesinde yollarını ayırmıştır. Peki, Ali Atay'ın ilk eşi Ebru Cansız kimdir ve kaç yaşındadırÇ Ali Atay'ın ilk eşi Ebru Cansız, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor.

ALİ ATAY KİMDİR: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Klasik Bale Bölümü’nden mezun olan Cansız, 1992’de Royal Academy, 1999’da Amerika’da klasik bale ve modern dans alanında eğitim aldı.

2000 yılında katıldığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solist dansçı olarak birçok eserde dans etti. Dansçılığının yanı sıra tiyatro oyuncuları ile beden farkındalığı ve dans drama üzerine çalışmalar yürüttü.

Semaver Kumpanya Tiyatrosu’nda ‘Kuşlar’ ve ‘Semaver ve Kumpanya’ adlı oyununun koreografilerini yaptı.

Sahnelenen diğer koreografileri ise sırasıyla Bağlaç / Conjaction (2008), Turbulance (2009), Sıradan / Unexceptional (2012), Anima / Deva hareket tiyatrosu (2013), Sarkaç / Pendulum (2014), Less / More - Az / Çok (2015) isimli eserleridir. Ebru Cansız, bağımsız olarak aldığı davet üzerine dansçı ve koreograf olarak 2008’de Fabbrica Europa (Floransa), 2009’da Kaay Fecc (Senegal), 2013’de 3 Biennale Danza (Venedik) Festivalleri’ne katıldı.

Cansız’ın Sıradan/ Unexceptional koreografisi 2016 yılında New York’ta Nimbus Dancework Company / Offline Performances kapsamında ve Your Move Dans Festivali’nde yeniden sergilendi. Aynı koreografisi 2017’nin Ocak ayında Akbank Sanat Dans Atölyesi’nde Kar-ma-Şa adlı karma dans programında yer aldı.

6’19 adlı koreografisini MDTistanbul’un Mini-Fest 2017 programı için yapmıştır.

HAZAL KAYA KİMDİR: Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'de doğmuştur. Annesi ve babası avukattır. İstanbul Balat'ta büyüdü. 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında da baleye başladı. Kamera karşısına geçmesi reklam filmiyle başladı.

Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da "Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi"nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.Hazal Kaya 7 yaşında iken anne ve babası boşanmış ve annesi ile yaşamaya başlamıştır.Liseyi İstanbul İtalyan Lisesinde okumuştur. Okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya, Liseye devam ederken ajansa gidip oyunculuk için katalog kaydı yaptırmış ve liseye devam ederken de dizi çekimlerine başlamış.

İlk işi "Cola Turka" reklam çekimleriydi.İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir ve halen eğitimi devam etmektedir.2007 yılında ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.2008 yılındaHalid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'i canlandırmıştır. Lise ikinci sınıftayken "Genco" dizisinde Özge rolünü oynadı.2011 yılında Show TV'de başlayan "Adını Feriha Koydum" adlı dizide baş rol oynadı.

Hazal Kaya 2012-2013 sezonunda "Son Yaz Balkanlar 1912" adlı dizi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.Hazal Kaya, tiyatroyu dansı ve keman çalmayı seviyor. İngilizce ve İtalyanca'yı da iyi derecede biliyor.

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