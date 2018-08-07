Ali Ağaoğlu iflas mı ediyor? İşte kendi ağzından ilk açıklama

Türkiye'nin sayılı iş insanların biri olan Ali Ağaoğlu'nun iflasını açıklayacağı yönündeki haberler bir süredir, sosyal medyanın gündemini işgal etmekteydi. Ali Ağaoğlu'nun iflasına yönelik haberlere ilk açıklama yine Ali Ağaoğlu'ndan geldi.

Ali Ağaoğlu iflas mı ediyor? İşte kendi ağzından ilk açıklama

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Türkiye'nin en varlıklı isimlerinden biri. Bir süredir, özellikle sosyal medya da 'Ali Ağaoğlu batıyor.' 'Ali Ağaoğlu iflas ediyor.' gibi haberler kol geziyordu. Bu iddialara yanıt, direkt Ali Ağaoğlu'nun ağzından geldi.

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Ali Ağaoğlu iflas mı ediyor? İşte kendi ağzından ilk açıklama

BÖYLE BİR ŞEY YOK; Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, konkordato (mali açıdan zor durumda olan bir kurumla yapılan iflas anlaşması) ilan edeceklerine ilişkin söylentilere, "Böyle bir şey yok" yanıtını verdi. Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, "Toplam borcumuz bilançomuzun yüzde 10'u bile değil" bilgisini paylaştı. Ağaoğlu, yatırımcılara konut alma tavsiyesinde de bulundu.

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Ali Ağaoğlu iflas mı ediyor? İşte kendi ağzından ilk açıklama

Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirmeyi planladığı ‘Yaz-kış yaşam projesi’ tanıtımında konuşan Ali Ağaoğlu, sektörü ve şirketine yönelik kriz iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Business HT’nin haberine göre, son dönemde gayrimenkul sektörü ile ilgili çok spekülasyon olduğunu aktaran Aliağaoğlu, haberlerin kasıtlı şekilde olumsuz yapıldığını savundu.



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Ali Ağaoğlu iflas mı ediyor? İşte kendi ağzından ilk açıklama

TÜM HABERLER SEKTÖRE ZARAR VERMEK İÇİN; 1981 yılından bu yana her krizden daha güçlü çıktıklarını ifade eden ünlü iş adamı, hakkında çıkan haberlerle ilgili şu yorumlarda bulundu:

"Sosyal medyadaki troll hesaplarda 'Ağaoğlu batıyor' haberlerine rastlar olduk. Bu tür haberleri ben hiç ciddiye almıyorum. Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak sermaye açısından Türkiye'nin en güçlü ve köklü kurumlarının başında geliyoruz. Aslında bu tür haberlerin neden yayıldığını da biliyorum. Ağaoğlu, gayrimenkulun lider markasıdır. Bizimle ilgili çıkarılan bu tür haberleri ile sektöre zarar vermek isteniyor. Maslak 1453 projemizde satılacak konutumuz kalmadı. Çekmeköy projemizde ise tahminimiz üzerinde talep gördük. Projenin inşaatı devam ediyor. Dairelerin yarısından fazlası satıldı. Türkiye'nin en stratejik projelerinden olan Uluslararası Finans Merkezi projesini biz üstlendik. Şimdi ise Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda Avrupa'nın en büyük yaşam projesini hayata geçiriyoruz. Böylesine önemli işlere imza atan bir marka olarak yaratılmak istenen olumsuz algıyı doğal karşılıyorum."



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