Aleyna Tilki'yi istismar ettiği iddia edilen sevgilisi Emrah Karaduman'dan itiraz

Ünlü besteci Emrah Karaduman, program için geldiği Eskişehir'de şoförü Volkan Karaca ile birlikte uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanmıştı. Enis D. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Karaduman, bu bıçaklı saldırının Erol Köse tarafından yapıldığını iddia etmiş ve sevgilisi Aleyna Tilki'yi istismar ettiği ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Köse hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Mahkemenin incelediği soruşturma kapsamında, Erol Köse hakkında yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmaması nedeniyle ceza mahkemesinde dava açılmasına gerek görülmemesine karar verildi. Ancak 27 yaşındaki Emrah Karaduman, bu takipsizlik kararına itiraz etti.
MESAJLARI BEN ATMADIM: Hakkındaki suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen Erol Köse, Karaduman'ın bıçaklanmasının ardından atılan 'Geçmiş olsun. Ancaaak çok zıplama demişlerdi sana bak değdi mi? Küçük kızları kandırmak?!!' şeklindeki mesajların şahsı tarafından gönderilmediğini belitti.
Karaduman takipsizlik kararına yaptığı itiraz dilekçesinde, Erol Köse'nin kendisine yönelik hakareti aşan iftiralarda bulunarak kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini söyledi. Ayrıca sevgilisi Aleyna Tilki'yi de istismar ettiğini belirten Erol Köse'nin bu sözlerinin küçük düşürücü olduğunu beyan etti.
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