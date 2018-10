Aleyna Tilki'nin tepinerek dans ettiği anlar olay oldu

Her paylaşımı olay olan Aleyna Tilki, bu sefer de son konserinde kendinden geçerek çılgınca dans etti. Güçlü sesiyle tanınan şarkıcı konserinde canlı olarak 'Show must go on' şarkısını da okudu.

TEPİNEREK DANS ETTİ: Grip halde konser veren Aleyna Tilki, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Konserin ortaların doğru iyice açılan Aleyna, bir ara sahnede tepinerek dans etti. Bu anları Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Yalnız nasıl kendimi kaybetmişim" notunu yazdı.

"ALIN SES GÖRÜN": Kendi şarkılarının yanı sıra yabancı şarkılarda söyleyen Aleyna, 'Show must go on' şarkısındaki performansıyla hayran bıraktı. Şarkıyı çok güzel okuduğunu belirten Aleyna, "Alın ses görün. Kusura bakmayın ama sesimle gurur duyuyorum. Ne zamandır ukalalık yapmıyordum." dedi.