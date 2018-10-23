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Aleyna Tilki'nin babası Mehmet Tilki kimdir annesi Havva Öztel çok değişmiş

Aleyna Tilki'nin babası Mehmet Tilki kimdir annesi Havva Öztel çok değişmiş

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile babası Mehmet Tilki geçen yıl ocak ayında boşanmışlardı. Aleyna Tilki'nin Ayça isminde bir kardeşi var.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 03:34 - Güncelleme: 23-10-2018 03:34

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kamuoyunun önüne ilk geldiğinde ağır eleştiriler almıştı. Kızının yaşı küçük olmasına rağmen barlarda sahne almasına izin veren Havva Öztel geçen zaman içinde giderek güzelleşti. İki kız annesi olan Havva Öztel'in instagramına bakanlar şaşkına dönüyor.

HAVVA ÖZTEL KİMDİR : Eşi Mehmet Tilki'den 2017 Ocak ayında boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlayan Havva Öztel, aslen Trabzonlu...

HAVVA ÖZTEL NE İŞ YAPIYOR: Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu. Havva Öztel şu anda kurucusu olduğu kız öğrenci yurdunu işletiyor.

ALEYNA TİLKİ'NİN BABASI KİMDİR : Aleyna Tilki'nin babasının ismi Mehmet Tilki. Konyalı olan Mehmet Tilki ile Havva Öztel boşandı. Mehmet Tilki geçtiğimiz aylarda medya gündemine kredi kartı borçları sebebiyle icralık olmasıyla geldi.

GÖREN ABLASI SANIYOR: Havva Öztel kızının şöhretiyle birlikte güzellik merkezlerinin de müdavimi haline geldi. Her gün yaşlanacağı yerde daha da güzelleşen Havva Öztel, Aleyna Tilki'nin ablası gibi görünüyor.

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