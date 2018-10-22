Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel öyle değişti ki gören ablası sanıyor

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kamuoyunun önüne ilk geldiğinde ağır eleştiriler almıştı. Kızının yaşı küçük olmasına rağmen barlarda sahne almasına izin veren Havva Öztel geçen zaman içinde giderek güzelleşti. İki kız annesi olan Havva Öztel'in instagramına bakanlar şaşkına dönüyor.
HAVVA ÖZTEL KİMDİR : Eşi Mehmet Tilki'den 2017 Ocak ayında boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlayan Havva Öztel, aslen Trabzonlu...
Tam bir Karadeniz kızı olan Havva Öztel baba evine yaptığı bir ziyarete kızlarını da götürmüş ve instagramdan bunu paylaşmış.
HAVVA ÖZTEL NE İŞ YAPIYOR: Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu. Havva Öztel şu anda kurucusu olduğu kız öğrenci yurdunu işletiyor.
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