Aleyna Tilki'den Sinan Gümüş'le aşk iddialarına bomba yanıt!

Bugünlerde magazin gündemi bomba bir haberle çalkalanıyor. Futbolcu Sinan Gümüş'ün genç şarkıcı Aleyna Tilki ile aşk yaşadıkları iddiası kulaktan kulağa dolaşırken, çok geçmeden yanıt geldi.

Aleyna Tilki'den Sinan Gümüş'le aşk iddialarına bomba yanıt!

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. 18 yaşındaki başarılı şarkıcının Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş ile yeni bir ilişkiye başladığı söylendi. 24 yaşındaki genç futbolcu bu habere sessiz kalırken Aleyna Tilki'den aşk iddialarına yanıt geldi.

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Aleyna Tilki'den Sinan Gümüş'le aşk iddialarına bomba yanıt!

GALATASARAY'A YAKINIM AMA... Milli futbolcu ile hakkında çıkan aşk haberlerine yanıt veren Aleyna Tilki, ""Sinan'ı tanıyorum. Galatasaray için şarkım da var biliyorsunuz. Galatasaray'a yakınım ama öyle bir durum yok." şeklinde konuşarak iddiaları yalanladı.

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Aleyna Tilki'den Sinan Gümüş'le aşk iddialarına bomba yanıt!

Aleyna Tilki'yle bir küs bir barışık olan sevgilisi Emrah Karaduman ise çıkan haberlere sessiz kaldı.

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Aleyna Tilki'den Sinan Gümüş'le aşk iddialarına bomba yanıt!

Öte yandan Aleyna Tilki hakkında dün çıkan başka bir haber ise, dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile ilgiliydi.

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