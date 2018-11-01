Aleyna Tilki'den Sinan Gümüş'le aşk iddialarına bomba yanıt!

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. 18 yaşındaki başarılı şarkıcının Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş ile yeni bir ilişkiye başladığı söylendi. 24 yaşındaki genç futbolcu bu habere sessiz kalırken Aleyna Tilki'den aşk iddialarına yanıt geldi.

GALATASARAY'A YAKINIM AMA... Milli futbolcu ile hakkında çıkan aşk haberlerine yanıt veren Aleyna Tilki, ""Sinan'ı tanıyorum. Galatasaray için şarkım da var biliyorsunuz. Galatasaray'a yakınım ama öyle bir durum yok." şeklinde konuşarak iddiaları yalanladı.