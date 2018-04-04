Aleyna Tilki'den şaşırtan paylaşım!

Geçtiğimiz hafta 18 yaşına basan Aleyna Tilki, Bostancı'da verdiği konserle doğum gününü hayranlarıyla birlikte kutlamıştı.

Geçtiğimiz hafta 18 yaşına basan Aleyna Tilki, Bostancı'da verdiği konserle doğum gününü hayranlarıyla birlikte kutlamıştı. Şarkıcı bu konserle birlikte ilk büyük konserini de vermiş oldu. Sosyal medyada zaman zaman atarlı giderli paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, bir kezdaha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aleyna, Twitter hesabından "Canımı sıkanın, canına sıkarım" şeklinde tweet attı.



Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

Geçtiğimiz hafta 18 yaşına basan Aleyna Tilki, Bostancı'da verdiği konserle doğum gününü hayranlarıyla birlikte kutlamıştı. Şarkıcı bu konserle birlikte ilk büyük konserini de vermiş oldu. Sosyal medyada zaman zaman atarlı giderli paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, bir kezdaha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aleyna, Twitter hesabından "Canımı sıkanın, canına sıkarım" şeklinde tweet attı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

Geçtiğimiz hafta 18 yaşına basan Aleyna Tilki, Bostancı'da verdiği konserle doğum gününü hayranlarıyla birlikte kutlamıştı. Şarkıcı bu konserle birlikte ilk büyük konserini de vermiş oldu. Sosyal medyada zaman zaman atarlı giderli paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, bir kezdaha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aleyna, Twitter hesabından "Canımı sıkanın, canına sıkarım" şeklinde tweet attı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 6