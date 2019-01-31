Aleyna Tilki'den rekorunu elinden alan Reynmen için olay yorum!

Ünlü popçu Aleyna Tilki, Youtube'daki günlük tıklanma rekorunu 'Derdim Olsun' adlı şarkısıyla elinden alan sosyal medya fenomeni Reynmen hakkında ilk kez konuştu.

Aleyna Tilki'den rekorunu elinden alan Reynmen için olay yorum!

'Derdim Olsun' adlı şarkısıyla sosyal medyayı sallayan Reynmen, Youtube'da Aleyna Tilki'nin günlük tıklanma rekorunu kırınca tüm gözler genç popçuya çevrildi. Şu sıralar yeni albümünün heyecanını yaşayan Tilki de sonunda suskunluğunu bozarak olaya ilişkin düşüncelerini paylaştı.

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Aleyna Tilki'den rekorunu elinden alan Reynmen için olay yorum!

Önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir restorandan oyuncakla çıkan Aleyna Tilki, muhabirlerin elindeki oyuncağı sorması üzerine "Bu oyuncak bana sergisini gezdiğim ressam Haluk Akakçe'nin hediyesi, çok sevdim bana uğur getirecek. Oyuncaklardan vazgeçemiyorum" yanıtını verdi.

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Aleyna Tilki'den rekorunu elinden alan Reynmen için olay yorum!

Genç şarkıcı, gazetecilerin "Reynmen'ın rekorunuzu elinizden almasına ne diyorsunuz" sorusu karşısında ise şunları dile getirdi; "Evet rekor kırmış çok başarılı bir şey bu, tebrik ederim...

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Aleyna Tilki'den rekorunu elinden alan Reynmen için olay yorum!

Rap müziğin yeni bir trend olduğunu ve pop müziğinin daha az ciddiye alındığını hepimiz biliyoruz. Çocuk farklı bir şey yapmış doğal olarak da dinleniyor ama günlük dinlenme rekoru kırdı! 450 milyon dinlenmeye ulaşabilecek mi onu bilmiyorum."

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