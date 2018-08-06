Aleyna Tilki'den ''ateşli'' mesaj

Reşit olmadan içkili mekanlarda sahne aldığı için bir anda Türkiye gündemine oturan ve sonrasında da kendisinden söz ettirmeye devam eden Aleyna Tilki, yaptığı açıklamalarla ve sahne şovlarıyla gündemden düşmüyor.

'GÖZLERİMDEKİ ATEŞ İÇİN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM'

18 yaşına girdikten sonra sosyal medya paylaşımlarında daha çarpıcı olmaya başlayan Tilki, zaman zaman paylaştığı fotoğraflar ve yaptığı yorumlarla tepki çekiyor. Yaşam biçimine karışılmasından hoşlanmadığını her fırsatta dile getiren Tilki, yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti. Bu defa öncekilerden farklı olarak son derece sakin bir pozu tercih eden Tilki, verdiği mesajla ateşli bir göndermede bulundu. İşte Aleyna Tilki’nin o mesajı: “Gözlerimdeki ateş için özür dilemeyeceğim”