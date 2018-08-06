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Aleyna Tilki'den ''ateşli'' mesaj

Aleyna Tilki'den ''ateşli'' mesaj

Şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine iddialı bir açıklamada bulundu. Tilki Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına “Gözlerimdeki ateş için özür dilemeyeceğim” notunu bıraktı.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 09:21 - Güncelleme: 06-08-2018 09:21

Reşit olmadan içkili mekanlarda sahne aldığı için bir anda Türkiye gündemine oturan ve sonrasında da kendisinden söz ettirmeye devam eden Aleyna Tilki, yaptığı açıklamalarla ve sahne şovlarıyla gündemden düşmüyor.

'GÖZLERİMDEKİ ATEŞ İÇİN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM'
18 yaşına girdikten sonra sosyal medya paylaşımlarında daha çarpıcı olmaya başlayan Tilki, zaman zaman paylaştığı fotoğraflar ve yaptığı yorumlarla tepki çekiyor. Yaşam biçimine karışılmasından hoşlanmadığını her fırsatta dile getiren Tilki, yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti. Bu defa öncekilerden farklı olarak son derece sakin bir pozu tercih eden Tilki, verdiği mesajla ateşli bir göndermede bulundu. İşte Aleyna Tilki’nin o mesajı: “Gözlerimdeki ateş için özür dilemeyeceğim”

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Aleyna Tilki
ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Cevapsız Çınlama ve Sen Olsan Bari şarkılarıyla milyonlarca dinlemeye ulaşan Aleyna Tilki'nin tarzı tartışma yaratıyor. 17 yaşında olmasına rağmen bu kadar çok konuşulan Aleyna Tilki kimdir nereli kaç yaşında?  2000 yılında

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