Aleyna Tilki'den 18. yaş gününde hayranlarına sürpriz

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni yaşını 31 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konserle kutlayacak.

Aleyna Tilki'den 18. yaş gününde hayranlarına sürpriz

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni yaşını 31 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konserle kutlayacak. Parti, konserden saatler önce lunaparkta başlayacak. Aleyna Tilki’nin isteği üzerine konsere bilet alan herkes, lunaparktaki oyuncakları ücretsiz kullanabilecek.

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Aleyna Tilki'den 18. yaş gününde hayranlarına sürpriz

Aleyna Tilki (d. 28 Mart 2000, Konya), Türk şarkıcı. Ağustos 2016'da "Cevapsız Çınlama" single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı. Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı. Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi.

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Aleyna Tilki'den 18. yaş gününde hayranlarına sürpriz

Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu. Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle 65. Türkiye Hükûmetinin tepkisini çekti. Kasım 2016'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı.

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Aleyna Tilki'den 18. yaş gününde hayranlarına sürpriz

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni yaşını 31 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konserle kutlayacak. Parti, konserden saatler önce lunaparkta başlayacak. Aleyna Tilki’nin isteği üzerine konsere bilet alan herkes, lunaparktaki oyuncakları ücretsiz kullanabilecek.

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