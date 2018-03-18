Aleyna Tilki'den 18. yaş gününde hayranlarına sürpriz

Aleyna Tilki (d. 28 Mart 2000, Konya), Türk şarkıcı. Ağustos 2016'da "Cevapsız Çınlama" single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı. Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı. Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi.