Aleyna Tilki söyledi Şeyma Subaşı dans etti!

Yılbaşı gecesi yayınlanacak 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programı çekimleri yapıldı. Programa ünlü yağdı...O Ses Türkiye 2018 yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler arasında Aleyna Tilki'de yer aldı. O Ses Türkiye yılbaşı özel programına ait çok özel görüntüler instagramdan yayılmaya başladı. Bu videolardan birinde Aleyna Tilki 'Sen Olsan Bari' şarkısını söylerken Şeyma'nın dans ettiği de görülüyor.

TV8'in yılbaşı klasiği olan O Ses Türkiye'nin 31 Aralık gecesi yayınlanacak özel bölümünde, Cem Yılmaz, Aleyna Tilki, Ozan Güven, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Tolga Sarıtaş, Gizem Karaca, Cenk Tosun, Avatar Atakan ve ünlü teknik direktör Yılmaz Vural konuk olacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar 20.00'de TV8'de!

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