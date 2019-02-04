Aleyna Tilki Selda Bağcan'la düet yaptı

“Selda Bağcan hayranıyım. Düet yaparsam eğer Selda Bağcan'la yaparım” diyen Aleyna Tilki'nin hayali gerçek oldu. Konserinde sürpriz bir şekilde sahneye çıkan Selda Bağcan, Aleyna Tilki ile düet yaptı ve “Aleyna Tilki dünya çapında bir sanatçı olacak. Türkiye’nin Madonna’sı olacak” dedi.

Aleyna Tilki, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çok sevdiği, Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden Selda Bağcan'la aynı sahneyi paylaştı. “Selda Bağcan hayranıyım. Küçüklükten beri onu dinliyorum. Düet yaparsam eğer Selda Bağcan'la yaparım” diyen Tilki’nin hayali gerçek oldu.

Aleyna Tilki, "En sevdiğim türkü" diye bahsettiği Gesi Bağları parçasını söylerken, Selda Bağcan da sahneye çıkarak türküye eşlik etti.Selda Bağcan ile aynı sahnede yer alan Aleyna Tilki'nin heyecanı kameralara yansıdı.