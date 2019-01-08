Aleyna Tilki paylaşımı abarttı! Taytlı cesur pozları olay oldu

Sosyal medya hesabını sıklıkla kullanan ve her hareketi olay olan 18 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki bu sefer de taytlı pozlarıyla gündeme geldi.

Aleyna Tilki paylaşımı abarttı! Taytlı cesur pozları olay oldu

Instagram hesabında 2,1 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin her söylediği ve her yaptığı olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam koltuğa çıktığı taytlı pozlarını paylaşan genç şarkıcı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ayrıca paylaşımının altına binlerce de yorum yapıldı. Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay İtalya Milano'da fotoğrafçı Aytekin Yalçın'a verdiği özel pozlarla da çok konuşulmuştu.

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Aleyna Tilki paylaşımı abarttı! Taytlı cesur pozları olay oldu

Kimi takipçileri başarılı olmanın getirdiği özgüvenin bu pozlara neden olduğunu söylerken, Aleyna Tilki'nin fotoğrafının altına kötü yorumlar da yapıldı. 18 yaşındaki şarkıcı, "Kusura bakma da çok saçma fotoğraflar çekiniyorsun" ve "Yaşına yakışıyor mu" şeklinde yapılan yorumlara da maruz kaldı.

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Aleyna Tilki paylaşımı abarttı! Taytlı cesur pozları olay oldu

Genç sanatçı, geçtiğimiz ay İtalya sokaklarında verdiği cesur pozlarına gelen eleştiriler yüzünden açıklama yapmak zorunda kalmış ve şöyle konuşmuştu; "Siz yataktan kalkmış en doğal halinizi inkar edip, olmadığınız ama içerisinde –mış gibi yaptığınız kişiliğinizi caddelerde sergilerken ayıp değil!

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Aleyna Tilki paylaşımı abarttı! Taytlı cesur pozları olay oldu

DİLENCİLER GİBİ GİYİNİRİM: "Ama benim bazen ne giydiğimi düşünmeden de pijamayla sokağa çıkabilme rahatlığım ayıp! Öyleyse ben her an ayıp olmaya hazırım bu konuda… Gün gelir gerçek aşkı gözlerinde gördüğüm dilenciler gibi giyinirim."

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