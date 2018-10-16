Aleyna Tilki, mahkemelik oldu! Apple'a dava açıldı

Aleyna Tilki'nin sözü ve müziği sevgilisi Emrah Karaduman’a ait olan 'Dipsiz Kuyum' şarkısını, izin almadan kendi platformunda yayımladığı ve kendi müzik paylaşım platformunda satışa çıkardığı iddiasıyla, Tolga Kahraman ile Apple şirketine dava açıldı. Emrah Karaduman’ın avukatı tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sunuldu.