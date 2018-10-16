Aleyna Tilki, mahkemelik oldu! Apple'a dava açıldı

18 yaşında milyonlara ulaşmış olan Aleyna Tilki'nin Dipsiz Kuyum şarkısı mahkemelik oldu. Şarkının izinsiz bir şekilde Apple'da başka bir kişi tarafından yayınlanmasının ardından dava açıldı.

Aleyna Tilki, mahkemelik oldu! Apple'a dava açıldı

Aleyna Tilki'nin sözü ve müziği sevgilisi Emrah Karaduman’a ait olan 'Dipsiz Kuyum' şarkısını, izin almadan kendi platformunda yayımladığı ve kendi müzik paylaşım platformunda satışa çıkardığı iddiasıyla, Tolga Kahraman ile Apple şirketine dava açıldı. Emrah Karaduman’ın avukatı tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sunuldu.

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Aleyna Tilki, mahkemelik oldu! Apple'a dava açıldı

Sunulan dilekçede, "Dipsiz Kuyum”un söz, müzik ve aranjmanının Karaduman’a ait olduğu belirtildi. Eserin müvekkili adına MESAM’da kayıtlı olduğunu belirten avukat Alparslan Berber, dilekçesinde ‘Emrah Karaduman-Dipsiz Kuyum. Feat Aleyna Tilki’ adıyla YouTube’da video klip olarak yayımlanmıştır diyerek ekledi.

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Aleyna Tilki, mahkemelik oldu! Apple'a dava açıldı

Berber, "Tolga Kahraman, bu eserin birçok kısmını YouTube’dan alıp, Aleyna Tilki’nin hiçbir şekilde tasvip etmediği görüntüsünü ve ismini de kullanarak ‘dipsiz kuyu feat. Tolga Kahraman’ adıyla izinsiz şekilde tekrar yayımlamıştır.

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Aleyna Tilki, mahkemelik oldu! Apple'a dava açıldı

Dava konusu eser Tolga Kahraman’ın müzik paylaşım platformu iTunes Stores’da satışa çıkarılmıştır. Apple Teknoloji şirketi de bu parçayı kendisine ait platformda satışa çıkarmadan önce Tolga Kahraman’dan esere ait hiçbir yasal belge ibraz etmesini istememiştir.

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