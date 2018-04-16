Aleyna Tilki kazandığı parayı nereye harcıyor

"18 yaşına basması sonrası hesaplarını kendi kontrol etmeye başladı" şeklinde çıkan habere de açıklık getiren Aleyna Tilki, "Hesaplarımı ben değil ailem takip ediyor hala. Ben hala harçlık alıyorum ailemden. Bir de benim hesabım var oraya yatıyor o yüzden hiç o tarafları kurcalamıyorum. İlerleyen zamanlarda çok güzel işlere imza atarak iş kadını olmak istiyorum ama daha bunlar için erken tabii'' dedi.