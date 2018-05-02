Aleyna Tilki hakkında yapılan haberlere sert çıktı: Evet aptalca özgürüm!

Aleyna Tilki genç yaşına rağmen attığı her adım ve söylediği her sözle gündem olabilen birisi. Tilki kendisiyle ilgili yapılan haberlere "sizin tabirinizle aptalca, bulunduğum her alanda özgürüm. Evet aptalca özgürüm" yorumunda bulundu.

Aleyna Tilki hakkında yapılan haberlere sert çıktı: Evet aptalca özgürüm!

Aleyna Tilki reşit olmadan içkili mekanlarda sahne alması nedeniyle Türkiye gündemine oturmuştu. Uzun süre gündemi meşgul eden bu mesele sonrasında alınan resmi kararla 18 yaşına girene kadar içkili mekanlarda sahne alması yasaklanmıştı. Geride bıraktığımız ay 18 yaşına giren Tilki, arkadaşları ve ailesiyle birlikte yaptığı kutlamanın ertesi günü Bostancı’da konser verdi.

15
Aleyna Tilki hakkında yapılan haberlere sert çıktı: Evet aptalca özgürüm!

ALEYNA’DAN ÖZGÜRLÜK YORUMU: Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ancak zaman zaman yaptığı çıkışlarla insanların tepkisini çeken Aleyna Tilki, eleştiri alan yorumlarıyla ilgili olarak şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Hakkında ‘Aptalca’ eleştiriler yaptığı şeklinde haberler yazıldığını söyleyen Tilki şu çıkışı yaptı: “Eleştiri dünyasında, sizin tabirinizle aptalca, bulunduğum her alanda özgürüm. Evet aptalca özgürüm! Özgürlüğüme dil uzatıldıkça, özgürlük için daha da cesur oluyorum. ÖLDÜREMEYEN, GÜÇLENDİRİR”

25
Aleyna Tilki hakkında yapılan haberlere sert çıktı: Evet aptalca özgürüm!

35
Aleyna Tilki hakkında yapılan haberlere sert çıktı: Evet aptalca özgürüm!

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro