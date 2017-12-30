Aleyna Tilki çıtayı yükseltti

Aleyna Tilki, önceki akşam babası Mehmet Tilki ve kız kardeşi Ayça ile Etiler Nusret’te yemekteydi. Yabancı dil eğitimi için bir süre önce Amerika’ya giden genç şarkıcı, eğitiminin devam ettiğini, yeni yıl tatili için Türkiye’ye döndüğünü söyledi ve ekledi: “Yılbaşında sahneye çıkmayacağım. Önümde Avrupa turnesi var, ona hazırlanıyorum. Hedefim Amerika’da konser vermek.”