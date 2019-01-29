Aleyna Tilki çılgına dönecek! Bahar Candan canlı yayında fena gömdü

İnsan görünce düşünüyor yani. Çok da ünlü bir kız takip ediyorum. Benden daha ünlü bunu kabul edebilirim ama gördüğümde de anlıyorum. Arkadaşlarım sürekli 'Sana benziyor, senin gibi olmak istiyor' diyor." Özel hayatı ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Candan, şunları dile getirdi;