Aleyna Tilki çılgına dönecek! Bahar Candan canlı yayında fena gömdü

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Bahar Candan, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında hayatına girecek erkekte aradığı kriteri de açıklayan Candan'ın, genç şarkıcı Aleyna Tilki ile ilgili sarf ettiği sözler ise magazin gündemine bomba gibi oturdu.
Programda sunucuların "Aleyna, benim giydiklerimi giyiyor, sürekli beni takipte' demişsin öyle mi düşünüyorsun?" sorusu üzerine Bahar Candan şunları söyledi; "Giysilerimi görünce öyle düşünüyorum. Örneğin bir markaya ait montum ve taytım vardı...
İnsan görünce düşünüyor yani. Çok da ünlü bir kız takip ediyorum. Benden daha ünlü bunu kabul edebilirim ama gördüğümde de anlıyorum. Arkadaşlarım sürekli 'Sana benziyor, senin gibi olmak istiyor' diyor." Özel hayatı ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Candan, şunları dile getirdi;
"Son günlerde çok para harcamaya başladım. Yemek yediğim mekanlara 2 bin TL ödediğim oldu. Makarna ve deniz mahsulleri yiyorum. Bu hesap iki kişiye geliyor. Bazen ben ödüyorum ama genellikle Selin diye bir arkadaşım var o ödüyor...
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