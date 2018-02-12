Aleyna Tilki 'bilgisayar oyunu' oluyor

Aleyna Tilki'nin ne kadar büyük bir kitleye sahip olduğu ise su götürmez bir gerçek, bundan da sonuna kadar faydalanıyor.

Aleyna Tilki 'bilgisayar oyunu' oluyor

Önce içkili mekanlarda sahne almasıyla, sonra da çektiği enteresan klipler ve kendinden 14 yaş büyük sevgilisiyle gündem olan Aleyna Tilki'nin oyunu geliyor. Ülke gündemini bir şekilde sürekli meşgul etmeyi başaran ve sahip olduğu popülariteyi hak edip etmediği ciddi bir şekilde tartışılabilecek Aleyna Tilki'nin ne kadar büyük bir kitleye sahip olduğu ise su götürmez bir gerçek.

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Aleyna Tilki 'bilgisayar oyunu' oluyor

Bu popülaritenin ekmeğini sponsorları ve ailesi elbette yiyor ama yakında buna bir de oyun yapımcısı eklenecek gibi duruyor. Aleyna Tilki'nin çok yakında bir video oyunu olacak. 4-12 yaş arası kitleye hitap edeceği açıklanan oyunun sadece bilgisayara mı çıkacağı yoksa mobil oyun mu olacağı ve türü gibi sorular şu an için belirsiz.

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Aleyna Tilki 'bilgisayar oyunu' oluyor

Gelen habere göre Aleyna Tilki'nin oyuna isim haklarını vermek için 100.000 TL gibi bir telif ücreti aldığı söyleniyor. Bir içecek firması ile de büyük bir anlaşma yapan Aleyna Tilki için 2018 karlı geçecek gibi görünüyor

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Aleyna Tilki 'bilgisayar oyunu' oluyor

Önce içkili mekanlarda sahne almasıyla, sonra da çektiği enteresan klipler ve kendinden 14 yaş büyük sevgilisiyle gündem olan Aleyna Tilki'nin oyunu geliyor. Ülke gündemini bir şekilde sürekli meşgul etmeyi başaran ve sahip olduğu popülariteyi hak edip etmediği ciddi bir şekilde tartışılabilecek Aleyna Tilki'nin ne kadar büyük bir kitleye sahip olduğu ise su götürmez bir gerçek.

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