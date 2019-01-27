Aleyna Tilki annesinin fotoşoplu fotoğrafları için ne dedi?

Geçen günlerde Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bel bölgesini fotoşopla öyle bir inceltmişti ki, arkadaki binalar da şekil değiştirmişti.

1.5 aydır Amerika-Los Angeles'ta bulunan Aleyna Tilki önceki gün İstanbul'a döndü. Amerikalı müzik grubu Major Lazer ile albüm hazırlayan Aleyna ''Öyle bir iş geliyor ki, Türkiye benimle gurur duyacak. Heyecandan uyuyamıyorum. Amerika'ya gittiğimde annemi ve İstanbul'u özlüyorum'' dedi.

'ANNEMİN BELİ İNCE'

Aleyna Tilki ''Annem sosyal medyada ilgi gören, takipçileri tarafından beğenilen bir kadın. Herkes yapıyor, annemin neyi eksik? O da yapsın. Fotoğrafı gördüm. Çok da abartılı değil. Çünkü annemin beli gerçekten ince'' dedi.