Aleyna kıyafetine servet ödedi!

Aleyna Tilki, önceki akşam Maçka Küçükçiftlik Park'ta sadece 21 yaş altı gençlerin girebildiği 'Benim Festivalim'de konser verdi.
Tilki, sahne kostümü olarak İBurberry markasının iki parçada oluşan tasarımını seçti. Grafiti baskılı tayt ve bodysuit’ten oluşan takımın fiyatı ise 5 bin 100 TL…
Tilki'nin, ünlü şarkıcı Tiwa Savage’in ile giydiği kıyafetlerin benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Savage’in da giydiği 2 parçaln tayt 420 Dolar, yaklaşık 2 bin 300 TL. Bodysuit ise 484 Dolar – 2 bin 720 TL.
Takipçilerine konser sonrası instagram hesabından Tilki, "Canavar gibi bir orkestra, koreografiler, danslar ve seyirci. Harikaydınız” şeklinde seslendi. Tilki’nin bu paylaşımına kısa sürede 86 bini aşkın beğeni geldi.
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