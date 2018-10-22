Aleyna kıyafetine servet ödedi!

Aleyna Tilki, önceki akşam Maçka Küçükçiftlik Park'ta sadece 21 yaş altı gençlerin girebildiği 'Benim Festivalim'de konser verdi.

Aleyna kıyafetine servet ödedi!

Aleyna Tilki, önceki akşam Maçka Küçükçiftlik Park'ta sadece 21 yaş altı gençlerin girebildiği 'Benim Festivalim'de konser verdi.

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Aleyna kıyafetine servet ödedi!

Tilki, sahne kostümü olarak İBurberry markasının iki parçada oluşan tasarımını seçti. Grafiti baskılı tayt ve bodysuit’ten oluşan takımın fiyatı ise 5 bin 100 TL…

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Aleyna kıyafetine servet ödedi!

Tilki'nin, ünlü şarkıcı Tiwa Savage’in ile giydiği kıyafetlerin benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Savage’in da giydiği 2 parçaln tayt 420 Dolar, yaklaşık 2 bin 300 TL. Bodysuit ise 484 Dolar – 2 bin 720 TL.

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Aleyna kıyafetine servet ödedi!

Takipçilerine konser sonrası instagram hesabından Tilki, "Canavar gibi bir orkestra, koreografiler, danslar ve seyirci. Harikaydınız” şeklinde seslendi. Tilki’nin bu paylaşımına kısa sürede 86 bini aşkın beğeni geldi.

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