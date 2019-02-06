Alexis Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti! Tarihte bir ilk

Türkiye'de resmi temaslarda bulunan Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti.. Çipras'ın ziyareti ilk kez bir Yunan Başbakanı'nın okula ziyarette bulunmasıyla öne çıkıyor.

Alexis Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti! Tarihte bir ilk

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'na geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen ve dün Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Çipras, İstanbul'daki ziyaretlerine Ayasofya'yla başladı. Çipras, Ayasofya'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Heybeliada'ya geçti.

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Alexis Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti! Tarihte bir ilk

Adaya Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti botları eşliğinde gelen Çipras, iskelede kendisini bekleyenlerle selamlaştı, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra Ruhban Okulu'na geçen Çipras, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı. Bu arada, ziyaret öncesinde Heybeliada ve Ruhban Okulu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

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Alexis Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti! Tarihte bir ilk

Çipras, 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti.. Çipras'ın ziyareti ilk kez bir Yunan Başbakanı'nın okula ziyarette bulunması sebebiyle bir ilk olma özelliği taşıyor.

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Alexis Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti! Tarihte bir ilk

Ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın eşlik ettiği Çipras, okula girdikten sonra mum yaktı. Çipras, okulun içindeki kilisede düzenlenen ayinin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ikili görüşmede bulundu.

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