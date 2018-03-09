Alexa'nın ürpertici kahkahaları korkutuyor

Amazon'un dijital asistanı Alexa ile çalışan cihazlardan gelen ürpertici gülme sesi kullanıcılara rahatsızlık vermeye başladı. Sorunu doğrulayan şirket sebepsiz kahkahanın nedenini araştırıyor. Alexa özellikli cihaz sahipleri son günlerde garip bir olay yaşıyor. Dijital asistanın sebepsiz yere gülerek insanlara rahatsızlık vermesi sosyal medyada iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Sorunu onaylayan Amazon ise neden kaynaklandığını araştırıyor.

Evlerinde Alexa destekli cihaz kullanan çoğu kişi dijital asistandan ürpertici kahkahalar duyduklarını bildiriyorlar. Yani Alexa herhangi bir sesli bir komutla uyandırılmadan kendi başına gülmeye başlamış durumda. Sesin tam olarak nereden geldiğini çözemeyen bazı kullanıcıları korkutan bu enteresan olay özellikle de yalnızken insanları tedirgin ediyor.