Alex de Souza'dan olay Fenerbahçe açıklamaları

Eski takımının neden kötü günler geçirdiği hakkında yorumlarda bulunan Alex de Souza, Brezilya basınına konuştu. Ali Koç'un gelmesini değerlendiren efsane isim, ''Yeni yönetim, geldiğinde mali tablonun dışarıdan gözüktüğü gibi olmadığını gördü." diyerek şu açıklamalarda bulundu:

Fenerbahçe, geçmiş yıllarda çok para harcayarak oyuncu almıştı. Yeni başkan ise genç oyunculara yöneldi. Phillip Cocu ile sezona başladılar ancak işler istedikleri gibi gitmedi. Kulüp felsefesini tamamen değiştirdiler. İşlerin bu kadar kötü gideceğini tahmin etmemişlerdi.