Alex de Souza'dan olay Fenerbahçe açıklamaları

Eski takımının neden kötü günler geçirdiği hakkında yorumlarda bulunan Alex de Souza, Brezilya basınına konuştu. Ali Koç'un gelmesini değerlendiren efsane isim, ''Yeni yönetim, geldiğinde mali tablonun dışarıdan gözüktüğü gibi olmadığını gördü." diyerek şu açıklamalarda bulundu:
Fenerbahçe, geçmiş yıllarda çok para harcayarak oyuncu almıştı. Yeni başkan ise genç oyunculara yöneldi. Phillip Cocu ile sezona başladılar ancak işler istedikleri gibi gitmedi. Kulüp felsefesini tamamen değiştirdiler. İşlerin bu kadar kötü gideceğini tahmin etmemişlerdi.
KÜME DÜŞME RİSKİ YOK: Fenerbahçe'nin ilk yarıyı küme düşme potasında tamamladığını belirten Brezilyalı eski futbolcu, ''Göztepe'yi yendiler ve 11. sıraya çıktılar. Büyük ihtimalle tarihinin en kötü sezonunu yaşıyorlar. Ligi orta sıralarda bitireceklerini düşünüyorum, bence küme düşme riskleri yok.
ERSUN YANAL... Yeni teknik direktör Ersun Yanal'ı da değerlendiren Alex, ''Aralık ayından beri Ersun Yanal takımı yönetiyor. Kafasında gelecek sezonun takımını kurmaya çalışıyor.'' dedi.
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