Alex de Souza'dan Jailson yorumu!

Galatasaray karşısında attığı golle Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren ve maç sonu yaşanan olaylarda baş rolde olan Jailson sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Maç sonu yaşanan kavganın damga vurduğu derbi sonrası Fenerbahçeli Jailson'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sarı-lacivertlilerin skoru 2-2'ye getirdiği golü kaydeden Brezilyalı futbolcu maçta yaşadığı gol sevincini 'sus' emojisiyle yayınladı. Jailson'un bu paylaşımına sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'dan yorum geldi.

BELHANDA'YA TOKAT ATMIŞTI

Vatandaşını attığı gol için tebrik eden Alex, Fenerbahçe için önemli bir oyuncu olacağının altını çizdi. Jailson derbinin son düdüğünün ardından yaşanan gerginlikte Belhanda'ya tokat atmıştı.

ALEX'TEN YORUM GELDİ

23 yaşındaki futbolcu bu sebeple VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görmüştü. Alex'in Jailson'un paylaşımının altına yaptığı yorum. 'Bu derbide attığın golle kendini unutulmazlar arasına yazdırdın. Tebrik ederim, çalışmaya devam et!'