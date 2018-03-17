Alev alan trafo bir anda bomba gibi patladı

Kars Merkez Mahallesi’nde bulunan ARAS EDAŞ Elektriğe ait trafo bilinmeyen bir nedenden dolayı önce alev alev yanmaya başladı. Durumu mahalle sakinleri polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye beklenirken, Yangında büyüdü. Yangının büyümesiyle birlikte patlayan trafo, Merkez Mahallesi’ni karanlığa bürürken, mahalle sakinlerinin korkulu anlar yaşamasına neden oldu.

Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de ARAS EDAŞ Elektrik ekiplerinin mahallenin diğer bölgelerinin de elektriğini kesmesiyle yangına müdahale ederek söndürdü. Olayın neden çıktığı araştırılıyor.

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