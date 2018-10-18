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ALES sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM öğrenci girişi açılıyor

ALES sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM öğrenci girişi açılıyor

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu binlerce vatandaşın gündeminde. ALES sonuçları https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulanacak. 2018 iş takvimine göre, 30 Eylül Pazar günü Türkiye genelinde yapılan ALES'in sonuçları 25 Ekim'de açıklanacak.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 12:40 - Güncelleme: 18-10-2018 12:40

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınava giren adayların gündeminde. Akademik anlamda kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ve sınav sonrası araştırdığı ALES sınav sonuçları için artık sayılı günler kaldı. ALES sonuçları 25 Ekim'de online olarak erişime açılacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR: Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi

ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25
ALES Sözel Puanı 0,25 0,75
ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

2018-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

-SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK: Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor.
Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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