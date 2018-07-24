ALES ne zaman 2018 ALES başvurusu yapma ÖSYM sayfası

ALES sınavı başvuruları ÖSYM tarafından açıldı. Yılda 3 kez yapılacak olan ALES 2. sınavı ise 30 Eylül'de yapılacak. ALES sınav başvurusu için son gün ise 2 Ağustos. ALES sınav başvurusu için 100 lira ilgili bankalara ödenecek. ALES sınavında bu sene 100 soru sorulacak, ALES sınavı 150 dakika sürecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Eylül’de düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvurular başladı.

BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ PARA: Adaylar 2 Ağustos akşamına kadar başvuruda bulunabilecek. Sınav ücreti 100 TL olarak belirlendi. ALES, 30 Eylül’de saat 10.15’te başlayacak, 2.5 saat sürecek sınav için adayların saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 10.00’dan sonra sınav binalarına giden adaylar ise içeri alınmayacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR: ALES başvuru ücreti için belirlenen ücret 100 Türk Lirası, geç başvuru ücreti ise 150 Türk Lirası’dır. 7-15 Mart tarihleri arasında başvurusunu yapamayan adaylar geç başvuru ücreti öderler. ALES sınav ücretinin ödeme seçenekleri;

- Akbank tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’DEN başvuracak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’DEN başvuracak adaylar hariç)

- Finansbank tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’DEN başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’DEN başvuracak adaylar hariç)

- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve tüm şubeleri,

Bu seçenekler dışında, ÖSYM’nin ‘Ödemeler’ alanı kullanılarak da ödeme gerçekleştirilebilir.

GEÇ BAŞVURULAR 9 AĞUSTOS’TA: ALES için geç başvuru günü ise 9 Ağustos olarak açıklandı. 24 Temmuz-2 Ağustos arasında ALES başvurusunda bulunamayan adaylar, bu tarihte başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Fakat geç başvuru gününde sınav ücreti farklı olacak. 9 Ağustos’ta başvuran adayların ALES’e girebilmek için 150 TL ödemesi gerekecek.

ALES YILDA 3 KEZ YAPILACAK, İŞTE TARİHLER: ALES için taleplerine olumlu yaklaşan ve hazırlıklarını kısa süre içinde başlatan ÖSYM yöneticilerine teşekkür eden Saraç, ALES-1'in 6 Mayıs 2018 tarihinde sınavı yapıldığını hatırlattı. Saraç, şunları kaydetti:

"Geriye kalan iki sınavdan, takvime yeni eklenen ALES-2 sınavı 30 Eylül 2018, ALES-3 sınavı ise daha önceden takvimde ilan edildiği gibi 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Bu kararı almamızdaki en önemli neden lisansüstü programlara başvuracak olan akademisyen adayı arkadaşlarımızın kasım ayında yapılacak olan ALES'i beklememesi, daha erken bir tarihte sınava girerek ALES puanını edinmesi." dedi.

SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR: Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, % 50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir. Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.”