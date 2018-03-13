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ALES başvuru sistemi erişime açıldı-ÖSYM nasıl yapılır?

ALES başvuru sistemi erişime açıldı-ÖSYM nasıl yapılır?

ALES başvuru işlemleri 7 Mart't başladı. Akademik anlamında kariyerini ilerletmek isteyenlerin girdiği ALES başvurusu için son gün 15 Mart. Peki ALES başvuru işlemleri nasıl oluyor, ALES başvuru şartları ve gerekli belgeler neler? ALES ilkbakar dönemi başvuru parası ne kadar ve hangi bankalara yatırılacak detaylar haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 09:00 - Güncelleme: 13-03-2018 09:00

ALES ilkbahar dönemi başvuruları başladı ÖSYM sınav takvimine göre ALES için son başvuru günü 15 Mart. Peki akademik kariyerini bir adım ileriye götürmek isteyenlerin girdiği ALES sınavına nasıl başvuruluri gerekli belgeler neler? Yılda 2 kez yapılan ALES sınavlarının ilki ilkbahar dönemi sınavı 6 Mayıs'ta yapılacak.

ALES İLKBAJAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN: ALES, ÖSYM tarafından her yıl ilkbahar dönemi ve sonbahar dönemi olarak 2 defa düzenlenir. ALES ilkbahar dönemi, 6 Mayıs’ta yapılacak. Sınavdan birkaç gün önce sınav giriş belgesi Adayların sınav sonuçları ise 7 Haziran’da ÖSYM internet sitesinden ilan edilecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR: ALES için başvuru işlemleri, ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden yapılır. Başvuru yapacak olan adayların sistemde güncel yani son 50 ay içerisinde çekilmiş fotoğraflarının bulunması gerekir. Güncel fotoğrafı bulunmayan adaylar, sınav kılavuzunda yer alan başvuru merkezlerinden başvurularını yapabilirler. 

Sınav başvuru işlemini yapan adaylar, sınav ücretlerini de ödeyerek başvurularını tamamlayabilirler. 
 
ALES BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR: 2018 ALES ilkbahar dönemi başvuru tarihlerini sizlerle paylaşıyoruz. ÖSYM'nin yayınlamış olduğı ALES başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, başvurular 7-15 Mart 2018 tarihleri arasında yapılabilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR: ALES başvuru ücreti için belirlenen ücret 100 Türk Lirası, geç başvuru ücreti ise 150 Türk Lirası’dır. 7-15 Mart tarihleri arasında başvurusunu yapamayan adaylar geç başvuru ücreti öderler. ALES sınav ücretinin ödeme seçenekleri;
- Akbank tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’DEN başvuracak adaylar hariç)
- Albaraka Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’DEN başvuracak adaylar hariç)
- Finansbank tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’DEN başvuracak adaylar hariç)
- Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’DEN başvuracak adaylar hariç)
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve tüm şubeleri,
Bu seçenekler dışında, ÖSYM’nin ‘Ödemeler’ alanı kullanılarak da ödeme gerçekleştirilebilir.

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR: ALES başvurusu için belirlenen süre 7-15 Mart tarihleri arasıdır. Bu tarihler arasında başvuru yapmayan ya da başvurularını tamamlamayan adaylar geç başvuru günü olan 28 Mart’ta başvuru yapabilirler. Geç başvuru gününün diğer başvuru günlerinden farkı ücreti ve ücretin ödeme yöntemidir. Ücret olarak 150 Türk Lirası ödenir ve ödeme sadece ÖSYM’nin ‘Ödemeler’ alanı üzerinden kredi kartı ya da banka kartı ile yapılabilir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR: Sınav başvurusu yapan adaylar için sınav giriş belgeleri sınavdan yaklaşık 10 gün öncesinde oluşur. Sınav giriş belgeleri yayınlandıktan sonra, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılarak belgenin yazıcıdan çıktısı alınabilir.

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