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ALES 3 sınav giriş belgesi çıkarma ÖSYM sayfası

ALES 3 sınav giriş belgesi çıkarma ÖSYM sayfası

ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES 3 sınavı 18 Kasım cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. ALES 3 sınavında toplam 100 soru çıkacak. 50 sayısal 50 sözel sorusu çıkacak ve ALES 3 toplam 2.5 saat sürecek. ALES 3 sınav giriş belgesi ise sınavdan 1 hafta önce açıklanacak.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 16:10 - Güncelleme: 05-11-2018 16:30

ALES 3 sınavı ne zaman sorusunun cevabı için gözler ÖSYM sayfasında. 2018 ÖSYM sınav tablosuna gire ALES 3 sınavı 18 Kasım'da cumartesi günü yapılacak. ALES 3 sınavı ise 10.15'te başlayacak ve sınav toplam 150 dakika yani 2.5 saat sürecek. ALES soru dağılımı da güncellendi. ALES 3 sınavında toplam 100 soru sorulacak. 50 sözel ve 50 sayısal sorusu cevaplanacak.

ALES 3 sınav yeri, sınav giriş belgeleri ise önümüzdeki hafta sınava 1 hafta kala açıklanacak. 

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK: ALES/3 sınavının yapılacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren ALES/3 sınavının yapılacağı tarih 18 Kasım olarak belirlendi. 18 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan ALES/3 sınavı saat 10:15'te başlayacak. Sınav salonlarına 10:00'dan sonra kimse alınmayacak. ALES/3 sınav giriş belgeleri henüz resmi site üzerinden adayların erişimine sunulmadı. Sınavdan bir hafta önce açıklanması bekleniyor.

Adaylar sınava girerken kimlik belgesi ve sınav giriş belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ: Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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