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ALES 2018 başvuru formu ÖSYM erişimi kapanıyor

ALES 2018 başvuru formu ÖSYM erişimi kapanıyor

ALES başvuruları bugün mesai bitimine kadar devam edecek. ALES başvuru formu ÖSYM sayfasında yayınlandı. 2018 İlkbahar dönemi sınav başvuru formu ÖSYM kılavuzuna göre bugün bitiyor. Geç başvuru tarihi ise 28 Mart. ALES sınav parası 2018 yılında 100 lira oldu. ALES sınavı 6 Mayıs'ta yapılacak saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. ALES sınav sonuç bilgisi ise 7 Haziran'da açıklanacak

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 10:15 - Güncelleme: 15-03-2018 10:15

ALES başvuruları bugün bitiyor. Akademik Personel ve Lİsansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES başvuru formu bugün erişime kapanıyor. 7 Mart Çarşamba günü başlayan İlkbahar dönemi ales başvuruları 15 Mart'a kadar devam edecek. ALES başvuru formu 7– 15 Mart 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. ALES başvuru parası her oturum için 100 lira olarak belirlendi. ÖSYM kılavuzuna göre ALES sonuçları 7 Haziran'da açıklanacak. 81 ilde yapılacak olan ALES 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES BAŞVURU KILAVUZU

Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce kişi ALES sınav başvuru tarihi ve sınavın yapılacağı tarihi merak ederek araştırıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini açıkladı. ÖSYM, 2018 ALES başvuru tarihi, ALES sınav tarihini internet sitesinden duyurdu. Peki, öğrencilerin merakla beklediği 2018 ALES sınav tarihi ne zaman, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES'e katılmak için ne kadar ücret gerekli, ALES'e başvuru nasıl yapılır? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

2018 ALES İLKBAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN: ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan 2018 ALES sınav başvuru tarihleri, 7 Mart 2018 tarihinde başlıyor, 15 Mart 2018 tarihinde sona eriyor. Başvuru yapmayı kaçıranlar için ise en geç başvuru günü 28 Mart 2018 tarihi olarak açıklandı. Sınav 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçların açıklanacağı tarih ise 7 Haziran 2018.

2018 ALES SONBAHAR DÖNEMİ SINAVI: 2018 ALES sonbahar dönemi sınav başvuru tarihleri 19 Eylül 2018 tarihinde başlıyor, 27 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Sınava girmek isteyip başvuruyu kaçıranlar ise geç başvuru günü 10 Ekim 2018. Sınav tarihi 18 Kasım 2018. ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarihi yayınladı: 18 Kasım 2018.

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