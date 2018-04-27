'Alemin Kralı' dizisinden Oben'inin son hali

Alemin Kralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, genç bir kız oldu. Birsu Demir'in son halini görenler şoke oldu

Alemin Kralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, genç bir kız oldu. Birsu Demir'in son halini görenler şoke oldu. İnstagram hesabından paylaşan Birsu Demir'in son haline bakın... Bir zamanların ilgiyle izlenen dizisi 'Alemin Kralı' dizisinin dikkat çeken isimlerinden birisi de ‘Oben' karakterine hayat veren Birsü Demir'di. O zamanlar 11 yaşında olan Birsu Demir büyüdü ve genç bir kız oldu. Twitter

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Alemin Kralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, genç bir kız oldu. Birsu Demir'in son halini görenler şoke oldu. İnstagram hesabından paylaşan Birsu Demir'in son haline bakın... Bir zamanların ilgiyle izlenen dizisi 'Alemin Kralı' dizisinin dikkat çeken isimlerinden birisi de ‘Oben' karakterine hayat veren Birsü Demir'di. O zamanlar 11 yaşında olan Birsu Demir büyüdü ve genç bir kız oldu. Geçtiğimiz günlerde 18. yaş gününü kutlayan güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi. İşte Birsu Demir... Twitter

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Alemin Kralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, genç bir kız oldu. Birsu Demir'in son halini görenler şoke oldu. İnstagram hesabından paylaşan Birsu Demir'in son haline bakın... Bir zamanların ilgiyle izlenen dizisi 'Alemin Kralı' dizisinin dikkat çeken isimlerinden birisi de ‘Oben' karakterine hayat veren Birsü Demir'di. O zamanlar 11 yaşında olan Birsu Demir büyüdü ve genç bir kız oldu. Twitter

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