Alemin Kıralı Oben resmen evrin geçirmiş! Seksi pozları ile yıktı geçti!

Bir zamanların çocuk oyuncuları şimdi büyüdü onlardan biri de Birsu Demir oldu. 2011-2013 yılları arasında, atv'de yayınlanan, Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Zeynep Gülmez ve Metin Yıldız'ın paylaştığı 'Alemin Kralı' dizisinde 'Oben' karakterini canlandıran Birsu Demir şimdi ayakları yere basan bir genç kız...

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