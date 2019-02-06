Alemin Kıralı Oben resmen evrin geçirmiş! Seksi pozları ile yıktı geçti!

ATV ekranlarında bir dönem fırtınalar estiren dizi Alemin Kıralı'nın şımarık ipe sapa gelmez kızı Oben Birsu Demir büyüdü, görenler dönüp bir kez daha baktığı genç bir kız oldu.

Alemin Kıralı Oben resmen evrin geçirmiş! Seksi pozları ile yıktı geçti!

Bir zamanların çocuk oyuncuları şimdi büyüdü onlardan biri de Birsu Demir oldu. 2011-2013 yılları arasında, atv'de yayınlanan, Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Zeynep Gülmez ve Metin Yıldız'ın paylaştığı 'Alemin Kralı' dizisinde 'Oben' karakterini canlandıran Birsu Demir şimdi ayakları yere basan bir genç kız...

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Alemin Kıralı Oben resmen evrin geçirmiş! Seksi pozları ile yıktı geçti!

Dizide erkeksi tavırları ile dikkatleri çeken ve erkek gibi giyinmeyi seven Oben'e hayat veren Birsu Demir, sosyal medyaya koyduğu seksi pozları dikkatleri üzerine çekti.

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Alemin Kıralı Oben resmen evrin geçirmiş! Seksi pozları ile yıktı geçti!

İzleyiciyi kırıp geçiren, bir zamanların efsane dizisi 'Alemin Kralı'nda 'Oben' karakterine hayat veren Birsu Demir'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

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Alemin Kıralı Oben resmen evrin geçirmiş! Seksi pozları ile yıktı geçti!

2011 YILINDA İLK KEZ TANIMIŞTIK: Başrollerini Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın'ın paylaştığı 'Alemin Kıralı' dizisi 2011 yılında ekranlara gelmeye başlamıştı.

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