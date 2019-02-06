Alemin Kıralı Oben resmen evrin geçirmiş! Seksi pozları ile yıktı geçti!

Bir zamanların çocuk oyuncuları şimdi büyüdü onlardan biri de Birsu Demir oldu. 2011-2013 yılları arasında, atv'de yayınlanan, Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Zeynep Gülmez ve Metin Yıldız'ın paylaştığı 'Alemin Kralı' dizisinde 'Oben' karakterini canlandıran Birsu Demir şimdi ayakları yere basan bir genç kız...
Dizide erkeksi tavırları ile dikkatleri çeken ve erkek gibi giyinmeyi seven Oben'e hayat veren Birsu Demir, sosyal medyaya koyduğu seksi pozları dikkatleri üzerine çekti.
2011 YILINDA İLK KEZ TANIMIŞTIK: Başrollerini Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın'ın paylaştığı 'Alemin Kıralı' dizisi 2011 yılında ekranlara gelmeye başlamıştı.
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