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Aleksis Çipras'tan kızdıran Türkiye yorumu

Aleksis Çipras'tan kızdıran Türkiye yorumu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege'de yaşanan gerilim ve Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 21:48 - Güncelleme: 24-03-2018 00:09

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ardından Yunan basın mensuplarına konuştu. Çipras, Ege'de yaşanan gerilimle ilgili haddini aşan ifadeler kullanarak, 'Türklerin o kadar aptal olmadığını biliyorum' dedi.

Çipras, AB Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında Yunan basınında sık sık dile getirilen Türkiye'nin "Ege'de sıcak temas istediği" yolundaki senaryoları "saçma" bulduğunu söyledi.

DENSİZ SÖZLER: TÜRKLERİN BU KADAR APTAL OLMADIKLARINI BİLİYORUM

Çipras, "Türkler her konuda bağırıp çağırabilir ama Ege'de böyle bir eyleme girişecek kadar aptal olmadıklarını biliyorum" dedi ve ekledi:

"Çünkü Ege'de böyle bir sıcak temas yaratacak olan kendi ayağına kurşun sıkmış olur."

"TÜRKİYE'NİN TUTUMUNDAN ENDİŞELİYİZ"

Yunanistan'ın her zaman Türkiye ile ikili iletişim kanallarını açık tutacağını ve Türkiye'nin AB'ye üyeliğini desteklemeye devam edeceğine işaret eden Çipras, Türkiye'nin tutumundan dolayı endişe duyduklarını belirtti. 

"2 ASKERİMİZ KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'YA ŞİKAYET ETTİK"

Çipras, iki Yunan askeriyle ilgili olarak da AB liderlerini bilgilendirdiğini kaydederek, "Hem AB Komisyonu Başkanından hem de AB Konseyi Başkanından bu konuyu Varna'da Erdoğan'la görüşmelerinde gündeme getireceklerinin garantisini aldım." ifadelerini kullandı.

"MÜTTEFİKLERİMİZDEN DESTEK ALACAĞIZ"

Konunun çözümüne ilişkin yeni bir döneme girdiklerini dile getiren Çipras, "Mart ayındaki zirveye kadar meselenin iki ülke arasında çözülmesi için elimizden geleni yaptık. Mümkün olmadı. Bundan sonra, Türkiye ile ikili iletişim kanallarımızı göz ardı etmeden, ortaklarımız ve müttefiklerimizden destek alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayı başında Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanarak tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askere yönelik soruşturma kapsamında hukuki süreç devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Ali 24 Mart 2018 00:24 Aydin sen ne diyorsun be ne olmuş ülkeye senin zeytin dalı harekatindan haberin yok galiba çipras kimmiş yunanistan kim bir harekatta oraya icabinda

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