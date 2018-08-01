Aldığı haberle havalara uçmuştu, mutluluk kısa sürdü

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Mayıs 2016'da masal gibi bir düğünle evlenmişti. Çift, bebekle ilgili sorulara "birkaç senesi var, 2018 gibi olabilir' diyordu.Setlerden bir süredir uzak olan Kobal, geçtiğimiz aylarda aldığı güzel haberle havalara uçtu. Ancak Kobal'ın mutluluğu uzun sürmedi.

Teve2'de ekrana gelen 2.Sayfa programının haberine göre; Sinem Kobal 3 hafta önce bebeğini kaybetti. Çok üzgün olduğu öğrenilen Sinem Kobal'ı eşi Kenan İmirzalıoğlu teselli etti.

Çift şu sıralar Çeşme'de gözlerden uzak tatil yapıyor.