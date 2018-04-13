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Aldatılma şüphesiyle katliam yapıp intihar etti

Aldatılma şüphesiyle katliam yapıp intihar etti

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde Yasin Gündoğan, 4 çocuk annesi eşi Rezzan Gündoğan'ı ve onunla ilişki yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlu İshak Gündoğan'ı öldürrüp aynı silahla intihar etti...

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 10:18 - Güncelleme: 13-04-2018 10:37

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde Yasin Gündoğan (37), 4 çocuk annesi eşi Rezzan Gündoğan'ı (34) ve onunla ilişki yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlu İshak Gündoğan'ı (38) tabancayla kurşun yağdırarak öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İZİNLİ GELDİ DEDİKODU ÜZERİNE... Olay dün saat 23.30 sıralarında Çiftlik'e bağlı Divarlı beldesinde meydana geldi. 1 yıldır Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışan Yasin Gündoğan, işyerinden izin alarak evine geldi. Yasin Gündoğan, çevresindekilerin, eşi Rezzan Gündoğan ile kuzeni İshak Gündoğan arasında ilişki olduğunu iddia etmeleri üzerine cinnet getirdi.

EŞİNİ EVDE AMCAOĞLUNU KAHVEDE ÖLDÜRDÜ... Yasin Gündoğan, tabancayla eşi Rezzan Gündoğan'a kurşun yağdırdı. Ardından evden çıkan Yasin Gündoğan, yakındaki kahveye giderek burada oturan amcasının oğlu 4 çocuk babası İshak Gündoğan'a ateş etti.

İshak Gündoğan amcasının oğlu tarafından kahvenin ortasında vurularak öldürüldü.

SONRA KENDİ KAFASINA SIKTI... Kahvedekilerin korku dolu bakışları arasında daha sonra tabancayı başına dayayan Yasin Gündoğan, tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri Rezzan Gündoğan, İshak Gündoğan ve Yasin Gündoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma beldede geniş güvenlik önlemi alırken, 3 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 13 Nisan 2018 11:33 yazık olmuş insanlar çalışmaya gidiyor sonuç ne oluyor

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